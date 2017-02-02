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Süleyman ölürken dakikalarca yalvardı

Rusya’daki ağabeyinin 150 bin liralık borcu ’in canına maloldu. Katilin ifadesi ise vahşeti gözler önüne serdi: Süleyman’ı iple boğarken ‘Yapma ne istersen babam verir’ diye yalvardı. Ama bırakmadım...

Süleyman ölürken dakikalarca yalvardı
Antalya'da kaçırılıp öldürülen 'in Rusya'da yaşayan ağabeyinin 150 bin liralık borcu yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kaçırıldıktan sonra Korkuteli İlçesi yakınlarında ormanlık alanda cesedi bulunan Süleyman Erten'in (30) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Süleyman Kabakuşak, 'canavarca hisle kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak Antalya Cezaevi'ne gönderildi. Suçunu itiraf eden Süleyman Kabakuşak'ın ifadesi ise kan dondurdu. Kabakuşak; işadamı İsmail Erten'in Rusya'da yaşayan oğlu Ahmet Erten'in kendisine 150 bin lira borcu olduğunu, ancak Ahmet Rusya'da olduğu için kardeşi Süleyman'ı kaçırdığını söyledi. Kabakuşak, jandarmadaki sorgusunda olayı soğuk kanlılıkla anlattı. Cesedi kiralık bir araçla olay yerinden ormanlık alana götürüp attığını söyleyen katil, şöyle konuştu:

'ARACIN İÇİNDE YAKMAYA ÇALIŞTIM'
"Süleyman'ı boğarak öldürdüm. Onu iple boğarken bana, 'Yapma ne istersen babam verir. Benim bir günahım yok' diye dakikalarca yalvardı. Ancak ne yaptığımı bilmiyordum, onu boğdum. Boğduktan sonra aracın içinde yakmaya çalıştım. Tam olarak yanmadığını görünce kiralık araç ile cesedi 4-5 kilometre uzaklıkta ormanlık alana götürüp attım."

'BU ACIYLA BEN NASIL YAŞARIM'
Öte yandan Süleyman Erten'in cenazesi dün Uncalı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun katledilmesiyle yıkılan baba İsmail Erten, "Ben bu acıya nasıl dayanırım" diye gözyaşı döktü.

Erdoğan ÖZTÜRK
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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