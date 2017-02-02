Süleyman ölürken dakikalarca yalvardı

Rusya’daki ağabeyinin 150 bin liralık borcu Süleyman Erten’in canına maloldu. Katilin ifadesi ise vahşeti gözler önüne serdi: Süleyman’ı iple boğarken ‘Yapma ne istersen babam verir’ diye yalvardı. Ama bırakmadım...
Antalya'da kaçırılıp öldürülen Süleyman Erten'in Rusya'da yaşayan ağabeyinin 150 bin liralık borcu yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Kaçırıldıktan sonra Korkuteli İlçesi yakınlarında ormanlık alanda cesedi bulunan SüleymanErten'in (30) öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Süleyman Kabakuşak,'canavarca hislekasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak Antalya Cezaevi'ne gönderildi. Suçunu itiraf eden SüleymanKabakuşak'ın ifadesiise kan dondurdu.Kabakuşak; işadamıİsmail Erten'in Rusya'da yaşayan oğlu AhmetErten'inkendisine150 bin lira borcu olduğunu, ancak AhmetRusya'da olduğu için kardeşi Süleyman'ıkaçırdığını söyledi. Kabakuşak, jandarmadaki sorgusunda olayı soğuk kanlılıkla anlattı. Cesedi kiralık bir araçla olay yerinden ormanlık alana götürüp attığını söyleyen katil, şöyle konuştu:
'ARACIN İÇİNDE YAKMAYA ÇALIŞTIM'
"Süleyman'ı boğarak öldürdüm. Onu iple boğarken bana, 'Yapma ne istersen babamverir. Benim bir günahım yok' diye dakikalarca yalvardı. Ancak ne yaptığımı bilmiyordum, onu boğdum. Boğduktan sonra aracın içindeyakmaya çalıştım. Tam olarak yanmadığınıgörünce kiralık araç ile cesedi 4-5 kilometreuzaklıkta ormanlık alana götürüp attım."
'BU ACIYLA BEN NASIL YAŞARIM'
Öte yandan Süleyman Erten'in cenazesi dün Uncalı Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun katledilmesiyle yıkılan baba İsmail Erten,"Ben bu acıya nasıl dayanırım" diye gözyaşı döktü.
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