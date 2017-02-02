Suikast timinin yargılanacağı salon hazır

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunan sanıklar, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda oluşturulan mahkeme salonunda yargılanacak.

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 211 sayfalık iddianamenin, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından dava 20 Şubat'ta görülmeye başlanacak.



Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada duruşmayı takip edecek basın mensuplarının önceden tespitinin istendiğini söyledi.

Topuz, duruşmayı takip etmek isteyen basın mensuplarının 10 Şubat'a kadar Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesine basın kartı ve dilekçe ile bizzat veya ikametlerinin bulunduğu yer mahkemesi aracılığıyla müracaat etmeleri gerektiğini belirtti.



​"DAVANIN AĞIRLIĞINA UYGUN BİR SALON HAZIRLADIK"

Duruşmanın 20 Şubat'ta Muğla Ticaret ve Sanayi Odası'ndaki salonda başlayacağını aktaran Topuz, Muğla'daki davanın önem arz ettiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"15 Temmuz süreciyle ilgili bundan daha büyük davalar vardı ama özgül ağırlığı bundan daha ağır olan dava yoktu. Malumunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın taraf olduğu aşağı yukarı sanırım tek dosya. Bunun ağırlığına uygun olarak çalışmalarımız o yönde sürüyor. Devletin saygınlığıyla bağdaşır yerler hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın tedirgin olmasına gerek yok. Rahatlıkla bu yargılamayı çözüp bu işi bitireceğiz."

Salonda, sanıklar ve yakınları için 44'er, avukatlar için ise 30 sandalye bulunuyor. Görüntü ve ses sistemlerinin de yer aldığı salonda sandalye sayısının ihtiyaca göre artırılabileceği belirtiliyor.