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Sobadan çıkan gaz bu kez affetmedi

Sobadan çıkan gaz bu kez affetmedi
Gaziantep'in Şahinbey İlçesi'ne bağlı Ocaklar Mahallesi'nde oturan Ayşe- Hasan Ateş çifti 1.5 ay önce sobadan sızan gazdan zehirlendi. Alt katta oturan kardeşleri sayesinde son anda ölümden dönen çift, önceki akşam yine aynı kaderi yaşadı. Fakat bu kez imdada yetişen olmadı. Ayşe Ateş hastanede can verirken, eşi Hasan Ateş yoğun bakıma kaldırıldı.
  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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