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Sıra gecesi!

, ’e 724 konut yaptı. Evlerin 14’ünü kura çekimi yapılmadan başvuru önceliğine göre satacağını açıkladı. Ev hayali kuranlar ise eksi 15 dereceye aldırmadı. Başvuru için banka önünde sıralandı

Sıra gecesi!
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () Bilecik'in Bozüyük İlçesi'ne 724 konut yaptı. Evlerin 14'ünün başvuru önceliğine göre satışa çıkarılacağını açıkladı. Haberi duyan vatandaşlar ise başvuruların yapılacağı bankanın önünde sıralandı. Eksi 15'e kadar düşen hava sıcaklığına aldırmayıp kuyruktan ayrılmadı. Başvuruların başlayacağı 6 Şubat'a kadar sırada bekleyeceklerini söyleyen Ercan Demirbaş, "Ben buraya geçtiğimiz Perşembe günü tek başıma geldim. Beklemeye başladıktan sonra internet üzerinden gelmek isteyenleri buraya davet ettim. Sonra sıra arttı" dedi. Sadece tuvalet ihtiyaçları için sıradan ayrıldıklarını belirten Demirbaş, şöyle devam etti: "Tuvalet ihtiyaçlarında sıradan ayrılıyoruz. Yerimize başka birini bırakıyoruz. 10 dakikada işimizi halledip nöbete devam ediyoruz."

'KİRA DERDİM BİTSİN'
47 yıldır ev hayali kuran Halide Sarı ise, "Ev için bekliyorum. Kiradan kurtulmak istiyorum. Evlenecek çocuklarımız da var. Ev sahibi olmayı çok istiyorum. Eşim çalıştığı için ben bekliyorum" dedi. Günlerdir uykusuzluk çektiğini söyleyen Kadir Altundaş da, "Hava sıcaklıklarının eksi 15'lere indiğini de gördük ama uyumadan buralardayız. Yılmak yok" şeklinde konuştu.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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