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Sancaklı'nın eşi son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili 'nın eşi Hülya Sancaklı, son yolculuğuna uğurlandı.

Sancaklının eşi son yolculuğuna uğurlandı

MHP Kocaeli Milletvekili, Eski Milli Futbolcu 'nın eşi Hülya Sancaklı, son yolculuğuna uğurlandı. Fatih Camii'nde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine MHP Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Savunma Bakanı Fikri Işık, Gençlik ve Spor Akif Çağatay Kılıç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Sancaklı ailesini bu acılı günlerinde yalnız bırakmadı.

Fatih Camisi'nde Saffet Sancaklı, kızı Duygu Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı ile MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan, taziyeleri kabul etti. Annesinin tabutuna sarılan Duygu Sancaklı, gözyaşlarını tutamadı.

Cenaze namazının ardından Saffet Sancaklı ve oğlu Mert Sancaklı ile İçişleri Bakanı Soylu, tabuta omuz vererek, cenaze aracına taşıdı.

Gönüllü öğretmenlik yapan Hülya Sancaklı'nın cenazesi, Eyüpsultan Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Aile, bugün 18.00-21.00 saatleri arasında Beşiktaş Akaretler Kültür Merkezinde taziyeleri kabul edecek.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 15:50
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