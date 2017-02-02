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Şaka gibi ceza

Şaka gibi ceza
İstanbul'da Egemen Vardar (21), 16 Nisan 2016'da kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü (20) vurarak öldürdü. "Şaka yapıyordum" diyen Vardar hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, "Hayat hikayem bitti. Keşke ben ölseydim" dedi. Mahkeme sanığa 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası verdi. Yağmur'un annesi Sevgi Gülseren, kararı duyunca sinir krizi geçirdi.
  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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