Şaka gibi ceza

İstanbul'da Egemen Vardar (21), 16 Nisan 2016'da kız arkadaşı Yağmur Önüt'ü(20) vurarak öldürdü. "Şaka yapıyordum" diyen Vardar hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Bakırköy 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık, "Hayat hikayem bitti. Keşke ben ölseydim" dedi. Mahkeme sanığa 'bilinçli taksirleölüme neden olma' suçundan 5 yıl 10 ayhapis cezası verdi. Yağmur'un annesi Sevgi Gülseren, kararı duyunca sinir krizi geçirdi.
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