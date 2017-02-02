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Polisiye intihar

Psikolojik tedavi gören polis memuru Hakan Altun, hastanede kendisini bir odaya kilitledi. İntihar edeceğini söyledi. Meslektaşları, 3 saatlik ikna çabası sonucu kararından vazgeçirdi

Polisiye intihar
İstanbul'da yaşayan polis memuru Hakan Altun, 2 yıl önce önce bunalıma girdi. Psikolojik destek almaya başladı. Dün rutin kontrolleri için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gitti. Doktoru, "Hastaneye yatmanız gerekli" dedi. Bu sözler üzerine çılgına dönen polis memuru, kendini odaya kilitleyerek intihar girişiminde bulundu. Hastane çalışanları durumu polise bildirdi. Olay yerine giden ekipler, hastanede güvenlik önlemleri aldı. Müzakereci polisler de elinde silah bulunan meslektaşını uzun süre ikna etmeye çalıştı. 3 saatlik uğraşın ardından Hakan Altun, intihardan vazgeçti. Daha sonra ambulansla Bakırköy'deki Prof. Dr. Mashar Osman Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.
  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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