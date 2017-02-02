Polisiye intihar

İstanbul'da yaşayan polis memuruHakan Altun, 2 yıl önce önce bunalımagirdi. Psikolojik destek almaya başladı. Dünrutin kontrolleri için Cerrahpaşa Tıp FakültesiHastanesi'ne gitti. Doktoru, "Hastaneye yatmanızgerekli" dedi. Bu sözler üzerine çılgınadönen polis memuru, kendini odaya kilitleyerekintihar girişiminde bulundu. Hastane çalışanlarıdurumu polise bildirdi. Olay yerine gidenekipler, hastanede güvenlik önlemleri aldı.Müzakereci polisler de elinde silah bulunanmeslektaşını uzun süre ikna etmeye çalıştı. 3saatlik uğraşın ardından Hakan Altun, intihardanvazgeçti. Daha sonra ambulansla Bakırköy'dekiProf. Dr. Mashar Osman Ruh ve SinirHastalıkları Hastanesi'ne götürüldü.
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