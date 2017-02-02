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’lı çı yakalandı

PKK’lı suikastçı yakalandı
Askerimiz, polisimiz terör örgütlerine geçit vermedi. İstanbul Emniyeti, gelen ihbarı değerlendirdi. PKK üyesi bir kadının sabotaj ve suikast eğitimi aldıktan sonra İstanbul'a geldiğini belirledi. 26 Ocak günü düzenlenen operasyon ile Kadıköy'de belirlenen adreslere baskın düzenledi. Terörist Hatice S. enselendi. Mahkemeye çıkarılan hain, tutuklanıp cezaevine gönderildi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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