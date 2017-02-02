Suriye'deki iç savaştan kaçan veya ekonomik sıkıntılar nedeniyle ülkelerini terk eden yüz binlerce kişi, kara ya da deniz yolunu kullanarak Avrupa hayaline ulaşmaya çalışıyor. Her yıl Edirne'de Avrupa'ya kara ve nehir sınırını aşarak, illegal geçiş girişiminde bulunan binlerce kaçak yakalanıyor.

Bu yıl yakalananlara ülkelerinde iç savaş ya da kriz olan ülkelerden Pakistan, Afganistan, Myanmar, Bangladeş, Irak, Suriye gibi ülkelerin vatandaşlarının arasına FETÖ üyeleri de eklendi.

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası yürütülen soruşturmalarda örgütle bağlantısı tespit edilen ya da örgütün şifreli haberleşme programlarını kullanan şüphelilerden bazıları göçmen kaçakçılarıyla irtibata geçti, kendilerini Avrupa'ya kaçırmaları için para ödedi.

Bu kişiler, Avrupa hayaliyle çıktıkları yolda jandarmaya takıldı. Aralarında doktor, akademisyen, spiker, öğretmen ve mühendislerin de bulunduğu şüphelilerin kaçış yolculuğu Meriç Nehri'nde son buldu.

FETÖ ÜYELERİ KURTULUŞU AVRUPA'DA SANDI

Darbe girişimi sonrası FETÖ/PDY üyesi oldukları iddiasıyla mesleklerinden ihraç edilen 20 şüpheli, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isterken yakalandı.

Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

BİR YILDA 17 BİN 800 KAÇAK YAKALANDI

Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 17 bin 800 kaçağı yakaladı.

Afganistan, Filipin, İran, Moldova, Özbekistan, Ürdün, Almanya, Cezayir, Gürcistan, Sırbistan Karadağ, Moritanya, Somali, Yugoslavya, Arnavutluk, Çin, Hindistan, Lübnan, Pakistan, Sudan, Yunanistan, Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Makedonya, Romanya, Suriye, Peru, Bangladeş, Fas, Hollanda, Mısır, Rusya, Tunus ve Filistin uyruklu kaçaklar, İl Göç İdaresine teslim edildi.

Son bir yılda organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 240 zanlıdan 127'si tutuklandı.



