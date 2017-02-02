Ölüye fatura

Bursa Orhaneli'ye bağlı Başköy'de fıkra gibi bir olay yaşandı. 130 haneli köyde, musluklardan su akmadı. Vatandaşlar, su ihtiyaçlarını çeşitli yerlerdeki çeşmelerden karşıladı. Bidonlarla evlerine su taşıyan köylülerin ne su aboneliği ne de su saati vardı. Buna rağmen Bursa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi, 16'sı ölü toplam 130 kişi adına 15 liralık su faturasını köye yolladı. Köylüler, kullanmadıkları suyun faturasıyla karşılaşınca şaştı kaldı. Vatandaşlar, ölülerin adına gelen su faturalarını, "Size su faturası geldi. Bu dünyada ödeyen yok, öbür dünyada ödersiniz" diyerek mezarlarının üzerine bıraktı. Köylüler, faturaları ödemeyeceklerini vurguladı. Yetkililer ise aboneliği bulunmayan köylere aboneliği teşvik amaçlı 3 ayda bir cüzi miktarda fatura gönderildiğini açıkladı.