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Okeye dördüncü bulamıyorlar

Okeye dördüncü bulamıyorlar
Edirne'nin Lalapaşa İlçesi'ne bağlı Saksağan Köyü'nün nüfusu kışın 17'ye düşüyor. Köyde en son 11 yıl önce çocuk doğduğunu söyleyen köylüler, en çok okeye dördüncü kişiyi bulamamaktan yakınıyor. Köylüler, köye gelen misafirleri yoldan çevirip kahvede okey oynaması için ikna etmeye çalışıyor. Muhtar Süleyman Çetin, "Köyümüzde 9 kadın, 8 erkek yaşıyor. Okey oynayıp eğlenmeye kalksak 4 kişiyi tamamlayamıyoruz. Köyümüzde bir tane sağılır ineğimiz yok. Süt ihtiyacımız olunca komşu köylerden alıyoruz. Sütümüz yok devletimiz bize uzun vadeli kredi verirse hiç olmazsa yaşamımızı sürdürürüz" diye yetkililere sesleniyor.
  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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