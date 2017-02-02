Okeye dördüncü bulamıyorlar

Edirne'nin Lalapaşa İlçesi'ne bağlı SaksağanKöyü'nün nüfusu kışın 17'ye düşüyor. Köyde en son 11yıl önce çocuk doğduğunu söyleyen köylüler, en çok okeye dördüncü kişiyi bulamamaktan yakınıyor. Köylüler, köye gelen misafirleri yoldan çevirip kahvede okey oynaması için ikna etmeye çalışıyor. MuhtarSüleyman Çetin, "Köyümüzde 9 kadın, 8 erkek yaşıyor. Okey oynayıp eğlenmeye kalksak 4 kişiyi tamamlayamıyoruz. Köyümüzde bir tane sağılır ineğimiz yok. Süt ihtiyacımız olunca komşu köylerden alıyoruz. Sütümüz yok devletimiz bize uzun vadeli kredi verirse hiç olmazsa yaşamımızı sürdürürüz" diye yetkililere sesleniyor.
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