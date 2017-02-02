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O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

’de, yeni doğum yapmış keçiyi sırtına alan, yavrusunu da çoban köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan kızın karla kaplı dik yolda evine ulaşmaya çalışırken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ali Bilgin'in çocukları ve 15 yaşındaki keçileri barınaktan alarak otlatmaya götürdü.

Hayvanların otladığı sırada gebe bir keçinin doğumu başladı. Bunun üzerine Bilgin kardeşler, doğum yapan keçiyi bulunduğu yerde bırakarak diğerlerini barınağa geri götürdü.

Evlerinden okul çantalarını ve "Tomi" adını verdikleri köpeklerini yanlarına alan Hamdu Sena ve Ali Rahman, doğum yapan keçinin yanına döndü.

Doğum yapan keçiyi sırtındaki çantaya, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yolda yürüyerek hayvanları barınağa ulaştırdı.

Ali Rahman Bilgin, cep telefonuyla çektiği kardeşi ve keçilerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğraf, paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.

"BU OLAYI ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İÇİN FOTOĞRAF ÇEKTİM"
Ali Rahman Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı gün kardeşi ile keçileri dışarıya çıkardığını anlattı.

Dışarıda çok fazla kar olduğunu dile getiren Bilgin, keçinin doğumunun evden uzaklaştıkları sırada başladığını söyledi.

Doğum sonrası keçi ile yavrusunu alarak barınağa doğru ilerlediklerini dile getiren Bilgin, "O esnada bu olayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektim ve sosyal medyada paylaştım." dedi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 19:23
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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OFLU BABA OFLU BABA

ALLAH SENIN GIBI MERHAMETLI COCUKLAR NASIP ETSIN HER ANNE BABAYA

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 00:12
Ahmet Ahmet

Güzel bir anın fotoğrafı olmuş

Aynı Görüşte misiniz?
evet6
hayır0
cevapla 02.02.2017 20:07
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