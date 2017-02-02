O fotoğrafın sırrı ortaya çıktı

İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Ali Bilgin'in çocukları Hamdu Sena ve 15 yaşındaki Ali Rahman Bilgin keçileri barınaktan alarak otlatmaya götürdü.

Hayvanların otladığı sırada gebe bir keçinin doğumu başladı. Bunun üzerine Bilgin kardeşler, doğum yapan keçiyi bulunduğu yerde bırakarak diğerlerini barınağa geri götürdü.

Evlerinden okul çantalarını ve "Tomi" adını verdikleri köpeklerini yanlarına alan Hamdu Sena ve Ali Rahman, doğum yapan keçinin yanına döndü.





Doğum yapan keçiyi sırtındaki çantaya, yavrusunu ise köpeğinin sırtına bağladığı okul çantasına koyan Hamdu Sena, karla kaplı dik yolda yürüyerek hayvanları barınağa ulaştırdı.

Ali Rahman Bilgin, cep telefonuyla çektiği kardeşi ve keçilerin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.

Kısa sürede sosyal medyada yayılan fotoğraf, paylaşım ve beğeni rekoru kırdı.





"BU OLAYI ÖLÜMSÜZLEŞTİRMEK İÇİN FOTOĞRAF ÇEKTİM"

Ali Rahman Bilgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı gün kardeşi ile keçileri dışarıya çıkardığını anlattı.

Dışarıda çok fazla kar olduğunu dile getiren Bilgin, keçinin doğumunun evden uzaklaştıkları sırada başladığını söyledi.





Doğum sonrası keçi ile yavrusunu alarak barınağa doğru ilerlediklerini dile getiren Bilgin, "O esnada bu olayı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektim ve sosyal medyada paylaştım." dedi.