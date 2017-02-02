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TBMM'yi ziyaret etti

Almanya Başbakanı Angela , TBMM’yi ziyaret ederek, ’cü darbecilerin 15 Temmuz’da bombaladığı bölümleri gezdi.

Merkel TBMMyi ziyaret etti

Almanya Başbakanı , Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından TBMM'ye geçti. Merkel'i TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, 'in girişinde karşıladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ilk kez Türkiye'ye gelen Merkel, 15 Temmuz'da bombaların hedefi olan Meclisin bölümlerini gezerek bilgi aldı.

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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 18:59
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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T&#252;rkiyem Türkiyem

Samimi somut birşey yok. Bunun sorumlusu elbette Merkel tarafı

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.02.2017 01:28
daymann daymann

MERKELIN SÖZLERINE IYI DIKKAT EDIN BIR SÖYLER BASKA DÜSÜNÜR:

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 02.02.2017 19:46
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