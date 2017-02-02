Almanya Başbakanı Merkel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından TBMM'ye geçti. Merkel'i TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Meclis'in girişinde karşıladı. 15 Temmuz hain darbe girişiminin ardından ilk kez Türkiye'ye gelen Merkel, 15 Temmuz'da bombaların hedefi olan Meclisin bölümlerini gezerek bilgi aldı.
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Samimi somut birşey yok. Bunun sorumlusu elbette Merkel tarafı
MERKELIN SÖZLERINE IYI DIKKAT EDIN BIR SÖYLER BASKA DÜSÜNÜR:
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