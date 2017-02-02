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Mehmetçik’ten mektup var

lı öğrenciler, Fırat Kalkanı’nda görev yapan askerlere moral mektubu yazdı. Mektup ve resimlerden bir pano hazırlayıp çadırlarının girişine asan Mehmetçik ise gençlerin mektubuna cevap yazdı

Mehmetçik’ten mektup var
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. 'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu'nda görevli askerlere gönderdiği mektuplara Mehmetçik'ten ise cevap geldi. Operasyondaki askerlerin ortak görüşüyle Mehmetçikler'in arasından bir asker tarafından mektup kaleme alındı. Askerler ayrıca öğrenciler tarafından gönderilen mektup ve resimlerin ellerine ulaştığını gösteren fotoğraflar da gönderdi. 'Çok kıymetli kardeşlerim' ifadesiyle başlayan mektupta; "Binbir zahmet ve uğraşla hazırladığınız resimleri, mektupları almış bulunuyoruz. Gönderdiğiniz tüm mektupları silah arkadaşlarım ile beraber gözlerimiz yaşla dolu büyük bir sevinç ve itinayla okuduk. Yazmış olduğunuz tüm temenniler ve dualar için teşekkür ediyoruz" denildi.

GELECEK SİZLERİN ELLERİNDE
bölgesi yakınlarında devlet tarafından verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen askerler; "Elbette ki bu görevin beraberinde getirdiği sorumluluklar, özlemler ve hasretler var. Yazmış olduğunuz mektuplarla biz bu duyguları bir gün bile olsa gidermiş bulunuyoruz. Mektup ve resimlerden oluşan bir pano yaparak çadırımızın giriş bölümüne astık. Bu sayede devamlı olarak aklımızdasınız" ifadelerini kullandılar. Gençlerin, Türkiye'yi daha güzel yarınlara taşıyacağını söyleyen askerler, "Zorlu, çetin muharebe ortamlarında yalnız olmadığımız duygusunu bizlere yaşattığınız için minnettarız. Bizler bu farklı coğrafyada görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Sizlerin de gelecekte hangi mesleği yaparsanız yapın başarılı olacağınıza dair kanaatimiz tamdır" diyerek geleceğe dair umutlu olduklarını belirttiler. Askerler mektubun sonunda öğrenciler tarafından gönderilen mektuplara teşekkür etti.

FIRAT KALKANI TAM GAZ
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır güvenliğimiz için 24 Ağustos'ta başlattığı Fırat Kalkanı Harekatı,162'nci gününde de hız kesmedi. Mehmetçiğin El Bab'daki operasyonunda terör örgütü DEAŞ'a ait 186 hedef karadan ve havadan ateş altına alınıp yerle bir edildi. 14 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Temizlenen bölgelerde harekatın başından bugüne kadar, çoğu tuzaklanmış toplam 3 bin 550 el yapımı patlayıcı ve 55 mayın kontrollü olarak imha edildi.


* İlkokul öğrencileri, Mehmetçik'e resim ve mektup gönderdi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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