Mehmetçik’ten mektup var

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi öğrencileri anlamlı bir etkinliğe imza attı. Suriye'nin kuzeyinde devam eden Fırat Kalkanı Operasyonu'nda görevli askerlere gönderdiği mektuplara Mehmetçik'ten ise cevap geldi. Operasyondaki askerlerin ortak görüşüyle Mehmetçikler'in arasından bir asker tarafından mektup kaleme alındı. Askerler ayrıca öğrenciler tarafından gönderilen mektup ve resimlerin ellerine ulaştığını gösteren fotoğraflar da gönderdi. 'Çok kıymetli kardeşlerim' ifadesiyle başlayan mektupta; "Binbir zahmet ve uğraşla hazırladığınız resimleri, mektupları almış bulunuyoruz. Gönderdiğiniz tüm mektupları silah arkadaşlarım ile beraber gözlerimiz yaşla dolu büyük bir sevinç ve itinayla okuduk. Yazmış olduğunuz tüm temenniler ve dualar için teşekkür ediyoruz" denildi.
GELECEK SİZLERİN ELLERİNDE El Bab bölgesi yakınlarında devlet tarafından verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştıklarını söyleyen askerler; "Elbette ki bugörevin beraberinde getirdiği sorumluluklar,özlemler ve hasretler var. Yazmış olduğunuzmektuplarla biz bu duyguları bir gün bile olsagidermiş bulunuyoruz. Mektup ve resimlerden oluşan bir pano yaparak çadırımızın giriş bölümüne astık. Bu sayede devamlı olarak aklımızdasınız" ifadelerini kullandılar. Gençlerin, Türkiye'yi daha güzel yarınlara taşıyacağını söyleyen askerler, "Zorlu, çetin muharebe ortamlarında yalnız olmadığımız duygusunu bizlere yaşattığınız için minnettarız. Bizler bu farklı coğrafyada görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Sizlerin de gelecekte hangi mesleği yaparsanız yapın başarılı olacağınıza dair kanaatimiz tamdır" diyerek geleceğe dair umutlu olduklarını belirttiler. Askerler mektubun sonunda öğrenciler tarafından gönderilen mektuplara teşekkür etti.
FIRATKALKANITAM GAZ TürkSilahlıKuvvetleri'ninsınırgüvenliğimiziçin 24Ağustos'tabaşlattığıFıratKalkanı Harekatı,162'nci günündede hız kesmedi. Mehmetçiğin ElBab'daki operasyonunda terörörgütü DEAŞ'a ait 186 hedefkaradan ve havadan ateş altınaalınıp yerle bir edildi. 14 DEAŞ'lıterörist etkisiz hale getirildi.Temizlenen bölgelerde harekatınbaşından bugüne kadar, çoğutuzaklanmış toplam 3 bin 550el yapımı patlayıcı ve 55 mayınkontrollü olarak imha edildi.
* İlkokul öğrencileri, Mehmetçik'e resim ve mektup gönderdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.