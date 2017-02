Mankurtlar

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Ödül Töreni, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu. TÜBA 2016 Akademi Ödülleri'ne Prof. Dr. Şerif Mardin, Prof. Dr. Mary-Claire King, Prof. Dr. Omar Yaghi layık görüldü. Prof. Şerif Mardin ile Prof. Mary- Claire King, sağlık sorunları nedeniyle törene katılamadı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:



Tarihimizdeki çalkantılara istikrarsızlıklara baktığımızda hepsinin arkasında cehaletin, ilmi geriliğin, kültürel yozlaşmanın bulunduğunu görürüz.



Selçuklu'yu kalbinden vuran haşhaşiler işte bu boşluktan yararlanmıştır. Osmanlı'yı uğraştıran pek çok sorunun temelinde yine aynı sıkıntılar vardır. FETÖ denilen şer şebekesi milletimizin eğitim konusundaki, yardımlaşma konusundaki hassasiyetlerini istismar ederken, en çok bu tür eksikliklerden faydalanmıştır.



Bu örgütün içindeki akademisyenler, yargı mensupları, polisler, askerler, öğretmenler, işadamları iyi eğitim almış fiyakalı oklulardan mezun olmuş olabilirler. Ancak bu durum hakikatler karşısındaki gördüklerini cehaletlerini kalplerini ve zihinlerini bir şarlatana kiralamış oldukları gerçeğini ortadan kaldırmaz.



Şayet biz kendimizi bilmezsek biri gelir bize ne olduğumuzu anlatmaya, bunun sınırlarını çizmeye başlar. Pek çok sapkın yapı gibi FETÖ'cüler de işte burada yollarını kaybetmişler, ne olduklarını, kim olduklarını unutarak, her biri sadece sahiplerinin emirlerini yapan birer mankurta dönmüşlerdir. Öyle ki 15 Temmuz'da bu örgüt mensuplarının yaptıkları ihanetin büyüklüğü, ancak bir asır önceki işgal günleriyle mukayese edilir.



Mesela FETÖ'nün TBMM'yi bombalaması ile Osmanlı'nın Meclis-i Mebusa'nın kapanması aynı şeydir. Aynı amaca yöneliktir, fark yok.



Her ikisi de milli iradenin tecelligahı olan bu kurumları işlemez hale getirerek ülkenin işgaline zemin hazırlama amacı gütmüştür.



Herkes Osmanlı'ya matbaanın geç girmesi üzerine ahkam keser ama kimse kağıdın Semerkand'tan dünyaya yayıldığını söylemez.



Dinimizde inancımızda iki kavram var ki çok önemlidir. Bunun bir tanesi ububiyet. Biz ilah olarak Allah'tan başka bir güç asla tanımayız, tanıyamayız. Diğeri de kulluktur, Allah'tan başka hiçbir güce kul olmadık olamayız. Fakat kalkıp da Pensilvanya'ya bu iki önemli itikadi başlığı teslim ederseniz orada her şey kaybedilir. Rabbimiz Kuran'da bize defalarca ne emrediyor akletmez misiniz, düşünmez misiniz?



Buna karşı onlar da sürekli ne diyor... 'akletme, düşünme sadece sana söyleneni yap' diyor. Bunun adı yine Kurani ifadesiyle cehalettir. Bunu da rabbimiz buyuruyor. Ve bu cehaletin ne yazık ki havuzuna düşmek en büyük tehlikedir.



Erdoğan, "Başbakanlığım döneminde kamu kurumlarındaki bilgisayarlarda F klavye kullanılması konusunda bir genelge yayınlamıştım. Aradan geçen onca yıla rağmen bu konuda da ciddi bir ilerleme kaydedilemediğini görüyorum. Çünkü bu klavyenin kullanıldığı cihazı ve teknolojiyi üreten dolayısıyla onun kültürünü belirleyen biz değiliz" dedi.