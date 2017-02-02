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KARa yolları

lılar, beyaz gelinliğe hasret kaldı! Vatandaşlar, kar görmek için yaylalara aktı. ‘Kara harekat’ nedeniyle yollarda adeta adım atacak yer kalmadı

KARa yolları
Kar yağışı, doğu bölgeleri esir aldı. Çok sayıda kent, beyaz örtüyle kaplandı. Güneşin cömert davrandığı Adana ise kara hasret kaldı. Kent merkezinde kar yağmazken Kızıldağ, Karboğazı ve Tekir yaylalarında son 30 yılın en yoğun yaşandı. Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalarda kar kalınlığı 3 metreye ulaştı. Şehir merkezinde kar görmeyen nılar ise "kara harekatı" yaptı! Vatandaşlar, karın keyfini çıkartıp, mangal keyfi yapmak için yaylalara aktı. Hal böyle olunca yayla yolunda trafik sıkıştı. Sürücüler uzun süre trafikte kaldı. Bazı sürücüler ise hafif hasarlı kazalara yol açtı. Zorlu yolculuğun ardından yaylalara çıkan Adanalılar, burada kartopu oynayıp kardan adam yaptı. Bazıları mangal yakıp, leğenle kaydı. Çocuklar ise daha önce hiç karşılaşmadıkları karda doyasıya eğlenmenin keyfini çıkarttı. Bu arada Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Kızıldağ Yaylası'nda düzenlediği kar şenliğinde de renkli görüntüler ortaya çıktı. Sucuk ekmek partisi yapılan etkinliğe binlerce Adanalı katıldı.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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