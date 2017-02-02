KARa yolları

Kar yağışı, doğu bölgeleri esir aldı. Çok sayıda kent, beyazörtüyle kaplandı. Güneşin cömert davrandığı Adana ise kara hasret kaldı. Kent merkezinde kar yağmazken Kızıldağ, Karboğazıve Tekir yaylalarında son 30 yılın en yoğun kar yağışı yaşandı. TorosDağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalarda kar kalınlığı 3 metreye ulaştı. Şehir merkezinde kar görmeyen Adananılar ise "kara harekatı" yaptı! Vatandaşlar, karın keyfini çıkartıp, mangal keyfi yapmak için yaylalara aktı. Hal böyle olunca yayla yolunda trafik sıkıştı. Sürücüler uzun süretrafikte kaldı. Bazı sürücüler ise hafif hasarlı kazalara yol açtı. Zorluyolculuğun ardından yaylalaraçıkan Adanalılar, burada kartopuoynayıp kardan adam yaptı. Bazıları mangal yakıp, leğenle kaydı. Çocuklarise daha önce hiç karşılaşmadıklarıkarda doyasıya eğlenmeninkeyfini çıkarttı. Bu arada AdanaBüyükşehir Belediyesi'nin Kızıldağ Yaylası'nda düzenlediği karşenliğinde de renkli görüntüler ortaya çıktı. Sucuk ekmek partisi yapılanetkinliğe binlerce Adanalı katıldı.
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