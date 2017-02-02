Kahreden kaza

Korkunç kaza dün Kocaeli'de yaşandı. Osman Ersöz'ün kamyoneti ile karşı yönden gelen Rasim Zeybel'in kullandığı araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada can pazarı yaşandı. 20 yaşındaki Tuğba ve ağabeyi Yusuf hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Zeynel ile eşi Seher Zeybel, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kandıra Hacılar Köyü Zurnacılar Mahallesi'nde çiftçilikle geçimini sağlayan Rasim Zeybel'in ailesi ile köydeki işlerini gördükten sonra İzmit Yeşilova Mahallesi'nde bulunan evine döndüğü öğrenildi. Tuğba ile ağabeyinin ölümü büyük üzüntü yarattı. Kocaeli Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programı öğrencisi olan Tuğba Zeybel'in 28 Ocak günü Ramazan Aydın ile nişanlandığı ortaya çıktı. Genç kızın, en mutlu gününde çekilen fotoğrafları Facabook'tan paylaştığı görüldü. İki kardeşini ölümünü öğrenen arkadaşları ise sosyal medyadan üzüntülerini dile getirdi. Tuğba Zeybel ile ağabeyi Yusuf Zeybel, Kandıra Hacılar Köyü Zurnacılar Mahallesi'nde ikindi namazının ardından gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.