İş makinesi patronu öldürdü

İzmir'de Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinin sahibi olan Eray Cinbiş (42), depoya indi. Geri manevra yapan bir iş makinesinin altında kaldı. İşçilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi,. Cinbiş'nin cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.