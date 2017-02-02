Hülya Sancaklı kurtarılamadı

Eski milli futbolcu ve MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, bir süre önce bunalıma girdi. 14 Ocak'ta, "Çocuklarım beni affedin. Tükendim" notu bırakıp, İstanbul Büyükçekmece'deki evinde intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan Sancaklı, hastanede tedavi altına alındı. Ancak dün sabah acı haber geldi. 19 gündür yoğun bakımda yaşama tutunma mücadelesi veren Sancaklı, hayatını kaybetti. Ailesi ve yakınları yasa boğuldu.