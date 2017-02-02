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'nda kritik gelişme!

Harekatın'da 51 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Fırat Kalkanında kritik gelişme!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Harekatının 163'üncü gününde icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

TSK, Fırat Kalkanı Harekatının 163'üncü gününde meydana gelen olaylar ile ilgili bilgilendirmede bulundu. TSK'dan yapılan açıklamada, ateş destek vasıtaları ile 244 DEAŞ terör örgütü hedefine atış yapılarak bölgedeki terörist grupların faaliyetlerinin baskı altına alındığı belirtildi.
Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından; Bab, Tadif, Kabbasin ve Bzagah bölgelerinde tespit edilen 85 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatı sonucunda, barınma maksatlı kullanılan 83 bina, 10 bombalı araç, 2 mühimmat deposu, 2 toplanma noktası, bir depo ve 2 topun imha edildiği kaydedildi. Ayrıca, icra edilen hava harekatı ve çatışmalarda 51 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 09:41
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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g&#246;khan gökhan

mekenınız cehennem olsun deaşliler amin

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 16:10
Ahmet Ahmet

Millet olarak aslanlarımızı tebrik ediyoruz Allah sizleri daima zaferlerle donatsın İnşallah dualarımız ve desteklerimiz her zaman sizlerledir düşmanlarımızın imha edilmeleri duası ile İnşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet5
hayır0
cevapla 02.02.2017 09:57
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