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’nün yurdunu bana verin, ahır yapayım

FETÖ’nün yurdunu bana verin, ahır yapayım
Hain örgüt , yıllarca teröristlerini kendi yurtlarında yetiştirdi. 15 Temmuz'un ardından kapatılan bu hain yuvalar, bir bir mühürlendi. Erzurumlu 5 çocuk annesi ise dün valinin düzenlediği halk gününe katıldı. Teröristbaşı Gülen'in doğduğu Pasinler İlçesi'ne bağlı Korucuk Köyü'nde bulunan örgüte bağlı yurdu istedi. "O, orada yıllarca terörist besledi. Ben ise hayvanlarımı beslemek istiyorum" dedi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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