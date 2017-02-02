FETÖ’den telefonda ‘99 şifresi’ oyunu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nun talimatıyla geçtiğimiz günlerde İstanbul merkezli 30 ilde operasyon düzenlendi. ByLock ve Chat programıkullanıcısı oldukları tespit edilen31 şüpheliden 21'i tutuklandı. 10 şüpheliyurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakılırken22 firari aranıyor.Şüphelilerden Üsteğmen M.G.de ifadesinde, FETÖ'nün şifreoyununu deşifre etti. M.G., FETÖabilerinin talimatıyla askeri okulagirmeden telefon numaralarınıdeğiştirdiğini söyledi.
NUMARA 99'A TAMAMLANDI
M.G., FETÖ'nün, TSK'daki üyeleriyle kurduğu bağı da şu sözlerle gün yüzüne çıkardı: "Bu şahıslar bize ilk hafta sonu Kızılay'da metro çıkışında olacaklarını söylediler. Ayrıca telefon numaralarını, cep telefonumuza son iki numarası 99'a tamamlanacak şekilde kodlayarak kendi cep telefonlarımıza kaydettik." Buna göre örneğin bir FETÖ abisi TSK'daki üyelere '22' ile biten numarasının sonunu 77 ile değiştirterek kaydettiriyor. Farklı bir isimle kaydedilen örgüt abisinin telefonu, iletişime geçileceği zaman numara 99'a tamamlanarak çevriliyor.
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