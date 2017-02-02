FETÖ soruşturmasında kritik gelişme

ByLock kullandığı ve örgütle irtibatı oludğu belirlenen 7 hakim Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından açığa alındı. Açığa alınanlardan biri de Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi (ACM) Başkanı Fatih Mehmet Aksoy'du, hakkında gözaltı kararı da verilmişti.

Kırşehir ACM Başkanı Aksoy'a, HSYK tarafından açığa alınması ile ilgili karar duruşma sırasında bildirildi. O sırada sanık sandalyesinde ByLock kullandığı için 39'u tutuklu yargılanan 48 polis oturuyordu. Aksoy duruşmaya ara verdi. Mahkeme Başkanı Aksoy daha sonra duruşmayı erteledi. Aksoy, akşam gözaltına alındı.

HSYK tarafından açığa alınan ve gözaltı karar verilen 7 isim arasında yer alan Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fatih Mehmet Aksoy, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı yaptığı dönemde MİT TIR'larını durduran savcılar hakkında tutuklama kararı vermişti.

Adana ve Hatay'da MİT'e ait TIR'ların durdurulup aranması ile ilgili operasyonlarda görevli 4 savcı ile 1 subay, Tarsus Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 Mayıs'ta tutuklanmıştı.

Listedeki ayrıca, Erzurum Bölge Adliye Mahkemeleri Başkanı Muharrem Yılmaz, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fahrettin Baş, Ankara Vergi Mahkemesi Başkanı Ahmet Çimen, Safranbolu Savcısı Alper Zeki Gürel, Konya Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Nurullah Çelik, Sungurlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sedar Softaoğlu da bulunuyor.