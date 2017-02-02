Erdoğan'dan Sancaklı'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eşi vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'ya taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşini kaybeden Sancaklı'yı dün gece telefonla aradı.
Hülya Sancaklı'nın vefatından derin bir teessür duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılarını paylaştığı Sancaklı ailesine sabır ve metanet diledi.
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Sancakli ailesine ve yakinlarina bas sagligi dilerim. Saffet Bey esinin yaninda olsaydi böyle bir durum olmazdi diye düsünüyorum..!
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