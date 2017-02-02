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Erdoğan'dan Sancaklı'ya taziye telefonu

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşini kaybeden Sancaklı'yı dün gece telefonla aradı.

Erdoğandan Sancaklıya taziye telefonu

Cumhurbaşkanı , eşi vefat eden MHP Kocaeli Milletvekili 'ya taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşini kaybeden Sancaklı'yı dün gece telefonla aradı.

Hülya Sancaklı'nın vefatından derin bir teessür duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, merhumeye Allah'tan rahmet diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acılarını paylaştığı Sancaklı ailesine sabır ve metanet diledi.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 13:45
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hayirsiz Evet Hayirsiz Evet

Sancakli ailesine ve yakinlarina bas sagligi dilerim. Saffet Bey esinin yaninda olsaydi böyle bir durum olmazdi diye düsünüyorum..!

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.02.2017 18:43
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