Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye geldi. Merkel'in uçağının, bugün saat 12.57'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indiği öğrenildi.
Merkel, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
SIĞINMACI KRİZİ MASADA
Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım ile de bir araya gelecek Angela Merkel'in gündeminde geçen yıl Türkiye'ye yaptığı üç ziyarette olduğu gibi sığınmacı krizinin çözümü yer alıyor.
Merkel'in Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye ilk ziyareti, ayrı bir önem taşıyor.
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beyler haydi simdi ne kadar terorist varise almanyadan isdeyin
Sn. Merkel Türk-Kökenlilerden "Oy"-hesabi yapiyorsa, bizden alacagi Oy-miktari = 0 Almanya-Siyasetinin Türkiye Devletine karsi uyguladigi Asagilik-tutumuna karsi bu secimlere gidecegiz, ama oy vermek yerine BOYKOTu sececegiz! Bu seneki Almanya-secimlerinde oy kullanacak olan Türk isimli, ama sadece Türk görünümlü, kendi topragini, kökünü dahi satacak kadar Hobitler olabilir.
Ankaraya verdikleri sözlerin 2016 2017 6 Milyar Euroyu Ankara sindi talep etmeli..yani sindi tam Zamani...o gittikten sonra konusmanin faydasi yok.. Almanyanin taleplerine hayir denmeli...ve gönderdigi anti-tank silahlarinla askerlerimizin sehit oldugu bunlar iicn Berlinden tazminat istenmesi vurulan tanklar dahil...yani o Kadar cok imkan varki....berline karsi ama bunlar sakince ama kararli biicmde iletilmeli...buna benzer konular konusunda sonuc elde edilmedikce...berlinin bütün taleplerini askida birakmak gerek..Sayin basbakan insallah bunlarida duyarda...milletin görüslerini dillate alir...öyleki Almanyanin Türkiyenin dostu olmadigini Almanlar ispat etti..defalarca....bizdeki bu körlük neden anlamak zor...15 Temmuz hainleri basarlili olsaydi...Berlinde kutlama fisekleri ile gece Gündüz olacakti.--lütfen Türk siyasetcileri ona göre muamele Berline artik.
Almanya fetöcüleri ve aranan pkk'ları iade etmezse..Geri kabul anlaşması sonlandırılmalı.Merkel güvenilir bir lider değil.Darbeyi desteklediler,halen fetö okulları almanyada açık
Merkel gelince teröre yardım ve yataklık etmekten tutuklayın.
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