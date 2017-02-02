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  1. Başbakan'dan Merkel'e net mesaj
  2. Erdoğan'dan Sancaklı'ya taziye telefonu

, 'i kabul etti

Almanya Başbakanı , resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi. Merkel, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde, Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi.

Erdoğan, Merkeli kabul etti

Almanya Başbakanı Angela , Türkiye'ye geldi. Merkel'in uçağının, bugün saat 12.57'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indiği öğrenildi.

Merkel, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip tarafından kabul edildi.

SIĞINMACI KRİZİ MASADA
Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım ile de bir araya gelecek Angela Merkel'in gündeminde geçen yıl Türkiye'ye yaptığı üç ziyarette olduğu gibi sığınmacı krizinin çözümü yer alıyor.

Merkel'in Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye ilk ziyareti, ayrı bir önem taşıyor.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe 13:58
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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yetim yetim

beyler haydi simdi ne kadar terorist varise almanyadan isdeyin

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cevapla 02.02.2017 16:40
Hamburg Hamburg

Sn. Merkel Türk-Kökenlilerden "Oy"-hesabi yapiyorsa, bizden alacagi Oy-miktari = 0 Almanya-Siyasetinin Türkiye Devletine karsi uyguladigi Asagilik-tutumuna karsi bu secimlere gidecegiz, ama oy vermek yerine BOYKOTu sececegiz! Bu seneki Almanya-secimlerinde oy kullanacak olan Türk isimli, ama sadece Türk görünümlü, kendi topragini, kökünü dahi satacak kadar Hobitler olabilir.

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cevapla 02.02.2017 15:07
taka41 taka41

Ankaraya verdikleri sözlerin 2016 2017 6 Milyar Euroyu Ankara sindi talep etmeli..yani sindi tam Zamani...o gittikten sonra konusmanin faydasi yok.. Almanyanin taleplerine hayir denmeli...ve gönderdigi anti-tank silahlarinla askerlerimizin sehit oldugu bunlar iicn Berlinden tazminat istenmesi vurulan tanklar dahil...yani o Kadar cok imkan varki....berline karsi ama bunlar sakince ama kararli biicmde iletilmeli...buna benzer konular konusunda sonuc elde edilmedikce...berlinin bütün taleplerini askida birakmak gerek..Sayin basbakan insallah bunlarida duyarda...milletin görüslerini dillate alir...öyleki Almanyanin Türkiyenin dostu olmadigini Almanlar ispat etti..defalarca....bizdeki bu körlük neden anlamak zor...15 Temmuz hainleri basarlili olsaydi...Berlinde kutlama fisekleri ile gece Gündüz olacakti.--lütfen Türk siyasetcileri ona göre muamele Berline artik.

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cevapla 02.02.2017 14:59
ihpus2922 ihpus2922

Almanya fetöcüleri ve aranan pkk'ları iade etmezse..Geri kabul anlaşması sonlandırılmalı.Merkel güvenilir bir lider değil.Darbeyi desteklediler,halen fetö okulları almanyada açık

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cevapla 02.02.2017 14:50
ENTER ESAN ENTER ESAN

Merkel gelince teröre yardım ve yataklık etmekten tutuklayın.

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cevapla 02.02.2017 14:09
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