Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye geldi. Merkel'in uçağının, bugün saat 12.57'de Ankara Esenboğa Havalimanı'na indiği öğrenildi.



Merkel, Türkiye ziyareti kapsamında ilk olarak Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

SIĞINMACI KRİZİ MASADA

Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım ile de bir araya gelecek Angela Merkel'in gündeminde geçen yıl Türkiye'ye yaptığı üç ziyarette olduğu gibi sığınmacı krizinin çözümü yer alıyor.

Merkel'in Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'ye ilk ziyareti, ayrı bir önem taşıyor.



