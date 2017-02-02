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Emirler ’dan

Eş Genel Başkanı hakkında hazırlanan iddianamede partinin emirleri 'den aldığı ortaya çıktı. Telefon kayıtlarında terör örgütünün Türkiye Sorumlusu 'un, emir vererek Demirtaş'ı İtalya'ya gönderdiği anlaşıldı

Emirler PKK’dan

Tutuklu bulunan Eş Genel Başkanı için hazırlanan iddianame tamamlandı. Demirtaş'ın terör örgütü adına faaliyet yürüten yapılanması içinde Siyasal Alan Merkezi'nde örgütsel faaliyet yürüttüğünün anlatıldığı iddianamede, Sur eski Belediye Başkanı 'ın evinde ele geçirilen hard-diskten çıkan ve KCK Türkiye sorumlusu 'un gönderdiği bir mektuba da yer verildi. Mektupta Sabri Ok'un "Şimdiye kadar kullanmak üzere size Selahattin, Gülten ve biriki arkadaş üzeri adres gönderdik. Bu arkadaşlara sorun, size adresleri verdiler mi? Vermemişlerse ciddiyetsizliklerini hatırlatın ve bizi de bilgilendirin" şeklindeki ifadeleri yer aldı.

İddianamede, Demirtaş'ın kendisinin yaptığı veya adının geçtiği telefon ve ortam dinleme kayıtları da bulundu. 4 Aralık 2008 tarihli bir telefon kaydına göre KCK Türkiye sorumlusu Sabri Ok, Avrupa Konseyi'nden 'zor şartlar altında' alınan randevuya Demirtaş ve 'ın katılmayacağını öğrenince şu an DBP Eş Başkanı olan 'i arayarak Demirtaş'ın katılımını emretti. Görüşmede Ok'un, Demirtaş'ın hareketini "Böyle rezillik olur mu? Mutlaka gitsinler" şeklinde değerlendirdiği dikkat çekti.


* Demirtaş, PKK ile ilgilerinin olmadığını iddia ediyordu.
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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