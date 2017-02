Emirler PKK’dan

Tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için hazırlanan iddianame tamamlandı. Demirtaş'ın PKK terör örgütü adına faaliyet yürüten KCK yapılanması içinde Siyasal Alan Merkezi'nde örgütsel faaliyet yürüttüğünün anlatıldığı iddianamede, Sur eski Belediye Başkanı Abdullah Demirbaş'ın evinde ele geçirilen hard-diskten çıkan ve KCK Türkiye sorumlusu Sabri Ok'un gönderdiği bir mektuba da yer verildi. Mektupta Sabri Ok'un "Şimdiye kadar kullanmak üzere size Selahattin, Gülten ve biriki arkadaş üzeri adres gönderdik. Bu arkadaşlara sorun, size adresleri verdiler mi? Vermemişlerse ciddiyetsizliklerini hatırlatın ve bizi de bilgilendirin" şeklindeki ifadeleri yer aldı.



İddianamede, Demirtaş'ın kendisinin yaptığı veya adının geçtiği telefon ve ortam dinleme kayıtları da bulundu. 4 Aralık 2008 tarihli bir telefon kaydına göre KCK Türkiye sorumlusu Sabri Ok, Avrupa Konseyi'nden 'zor şartlar altında' alınan randevuya Demirtaş ve Gültan Kışanak'ın katılmayacağını öğrenince şu an DBP Eş Başkanı olan Kamuran Yüksek'i arayarak Demirtaş'ın katılımını emretti. Görüşmede Ok'un, Demirtaş'ın hareketini "Böyle rezillik olur mu? Mutlaka gitsinler" şeklinde değerlendirdiği dikkat çekti.





* Demirtaş, PKK ile ilgilerinin olmadığını iddia ediyordu.