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Darbeci albay itiraf etti: Bile bile yaptım

Darbe girişimi sonrası tutuklanan ve hakkında 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen darbeci Albay , ifadesinde hainliğini itiraf etti: Yurtta Sulh Konseyi’nin emirlerinin kanunsuz olduğunu bile bile yerine getirmekte tereddüt etmedim

Darbeci albay itiraf etti: Bile bile yaptım
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Albay 'nin ifadesine yer verildi. Erdemli'nin, "Yurtta Sulh Konseyi'nin emirlerinin kanunsuz olduğunu bile bile yerine getirmekte ve bu emirlere itaat etmede tereddüt etmedim. Kanunsuz olan emirler bana ulaşınca içeriğini okudum. Burada Yurtta Sulh Konseyi'nin varlığından haberdar oldum. Ne yapmam gerektiği yazılıydı. Ben de emrin gereklerini eksiksiz olarak yapmak için hazırlıklara başladım. 2. Ordu Karargahı'nda mahiyetimde çalışan Yüzbaşı ve Kurmay Binbaşı 'ı bu emirlerle ilgili haberdar ederek karargâha gelmelerini sağladım" dediği öğrenildi.

GÖREVİMİ YERİNE GETİRDİM
Darbeci Albay Bahadır Erdemli'nin, "Kemal yüzbaşıyı (Çatışmada yaralı olarak yakalandı) Ordu Komutanlığı'nın 2. No'lu nizamiyesinde görevlendirdim. Hiçbir şekilde kimseyi içeri almamasını, giriş çıkışları kontrol altında tutmasını istedim. Avni Angun'a (2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral) güvenmediğim için kendisine kelepçe vurdurttum" dediği de iddianamede yer aldı.

'daki 2. Ordu Komutanlığı Karargâhı'ndaki Ordu Komutanı makam odasının bulunduğu bölüme ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde darbeci Albay Bahadır Erdemli'nin saat 00.42'de Tümgeneral Avni Angun'a belindeki silahı çıkartıp doğrulttuğu ortaya çıktı.

SIRRIBERK ARSLAN-TAHİR ÖZÇELİK
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  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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