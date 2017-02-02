Cani kardeşler dehşet saçtı

Bursa'da dün Feran Sönmez (43), arkadaşınn tarlasında iki kişinin zeytin fidanlarını kestiğini fark etti. Uyarıda bulundu. Daha sonra aracına binip yoluna devam etti. İkili, Sönmez'in yolunu kesti. Sol bacağından pompalı tüfekle vurdu. Talihsiz adam kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen emniyet güçleri, kardeş olan Arif B. (33) ile Ersun B.'yi (32) yakalayarak gözaltına aldı.