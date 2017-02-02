Biz daha topa girmedik

Başbakan BinaliYıldırım, AK Partitarafından Ankara'dadüzenlenen "Sivil ToplumFarkındalık ödülleri"töreninde konuştu. SABAHGazetesi'nin de ödül aldığıtörende konuşan BaşbakanYıldırım, eşi HülyaSancaklı'yı kaybeden MHPKocaeli Milletvekili SaffetSancaklı'ya da başsağlığı diledi.Yıldırım, CHP Genel BaşkanıKemal Kılıçdaroğlu'nun"dayatma ile anayasa olmaz"sözlerine de cevap verdi.Yıldırım, "Bugünlerde dekafa karıştırıcı çok şeylersöyleniyor, yazılıyor. Bizdaha topa girmedik, herkeseteğindeki taşı döksün,kafasındaki bütün sorunlarıdüşünceleri ortaya koysun.Biz de çıkıp hangisinindoğru hangisinin doğruolmadığını anlatacağız" dedive ekledi: Sayın ana muhalefetpartisinin genel başkanı diyorki, "dayatma ile anayasa olmaz".Hayyalessalah. Bu meclisi yoksaymaktır. Kılıçdaroğlu'na dahayola çıkmadan şunu söyledim,"Siz teklifinizi getirin, biz degetirelim. Millete götürelim,millet hangisine kararveriyorsa bu olsun." Bunada yanaşmıyor. Ne yapacağızsöyleyin? Bizim getirdiğimizteklife "hayır" diyeceksin,ona da olur, itirazımız yok.Ama demokratik sistemisindireceksin. Milletin iradesiniyok sayarsanız günü gelir milletde sizi yok sayar. Bu talihsizbeyanatı biran önce düzeltmesigerekli olur diye düşünüyorum...
SABAH'A ÖDÜL
"Farkındalık" ödülü için STK'lardan 2 bin başvuru yapıldı. Bunlar arasından ise 15 proje ödüle layık görüldü. Törende, "15 Temmuz Darbe Girişimi: Olaylar ve Gerçekler", SABAH Gazetesi'ne "insan hakları" dalında ödül kazandırdı. Turkuvaz Medya Kurumsal İletişim Grup Müdürü Fecir Alptekin, SABAH Gazetesi adına ödülü Başbakan Yıldırım'ın elinden aldı.
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