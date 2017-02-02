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Asitçi enişteye şok

Asitçi enişteye şok
İstanbul'da yaşayan Cihan Araçman, 1 Aralık 2016'da eşinin 3 yaşındaki yeğeni Y.K.'nin yüzüne asitli madde attı. Çocuğun tek gözünün kör olmasına neden olan asitçi enişte tutuklandı. Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi, Araçman'ı 'kasten yaralama' suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Araçman'ın dosyası, cezayı az bulan duruşma savcısı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Y.K.'nın ailesi ile cezayı çok bulan sanığın avukatları tarafından İstinaf Mahkemesi'ne taşındı. Araçman'a verilen cezayı uygun bulan İstinaf Mahkemesi, duruşma savcısı, bakanlık ve müşteki tarafın cezanın arttırılması, sanığın da cezanın düşürülmesi yönündeki istinaf taleplerini esastan reddetti.
  • 02 Şubat 2017, Perşembe
  • Gazete
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