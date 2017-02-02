Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Emniyet Genel Müdürlüğü KOM bünyesinde kurulan 50 kişilik ekip, FETÖ mensuplarının haberleşme programı ByLock üzerinden atılan 18 milyonun üzerinde mesajı inceliyor. İncelemeler sonucunda, "Beyaz Saray'ın resmi internet sitesinde, 'Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki Türkiye terörü destekleyen ülke ilan edilmeli' başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı" ifadeleriyle Türk medyasına yansıyan kampanyanın örgüt tarafından kullanıldığı belirlendi. ByLock üzerinden bir örgüt mensubunun 12 başka kullanıcıya 23 Aralık 2015'te ilettiği "Beyaz Saraya Oy Kullanma" başlıklı mesajda, sahte isimle kampanyaya nasıl oy kullanılacağı detaylarıyla anlatılıyor. Mesajda "Bu tarz dilekçelere Beyaz Saray tarafından yanıt verilmesi için 30 gün içinde 100 bin imza toplanması gerekiyor. Şu an imza sayısı 2.900 kadar olmuş. 1 Ocak'a kadar 100 bini bulması lazım" deniliyor.
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