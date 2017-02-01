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PYD/ yapıyor

'nin kuzeyinde PYD/'nin Arapları evlerinden çıkartarak buraları kendilerine yakın gruplara verdikleri, böylelikle bölgenin demografik yapısını değiştirmeyi amaçladıkları belirtildi.

Terör örgütü PYD/YPG etnik temizlik yapıyor

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, PYD/ üyeleri, Münbiç ve Şırrin Eş Şimaliye'de Arap kökenli halkı evlerinden çıkardı.

Boşaltılan evlere Kobani'den (Ayn el-Arap) getirilen ve terör örgütüne destek veren Kürt gruplar yerleştirildi. Bu durumu protesto etmek için Şırrin Eş Şimaliye köyünde bir grup gösteri düzenledi. Gruba teröristlerce ateş açıldı. Açılan ateşte 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Arap köylülerin evlerinden çıkarılmasına yönelik olayların son dönemde sıklıkla yaşandığı belirtilirken, terör örgütü PYD/YPG'nin evlerinden çıkardıkları Arapların yerine kendileriyle bağlantılı grupları yerleştirerek bölgedeki demografik yapıyı değiştirmeye çalıştıkları öğrenildi.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 18:21
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Amerika Amerika

Amerika çirkeflik edip komünist terör örgütünü güçlendirip demografik yapıyı değiştirmesin Korede ve Vietnamda yenildiğini unutmasın Türkiye'nin değerini iyi bilsin.

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 01.02.2017 21:13
dindar kaya dindar kaya

bu kopeklere aman vermeyin hemen vurun

Aynı Görüşte misiniz?
evet2
hayır0
cevapla 01.02.2017 20:07
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