Terör örgütü PYD/YPG etnik temizlik yapıyor

Bölgedeki askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, terör örgütü PYD/YPG üyeleri, Münbiç ve Şırrin Eş Şimaliye'de Arap kökenli halkı evlerinden çıkardı.
Boşaltılan evlere Kobani'den (Ayn el-Arap) getirilen ve terör örgütüne destek veren Kürt gruplar yerleştirildi. Bu durumu protesto etmek için Şırrin Eş Şimaliye köyünde bir grup gösteri düzenledi. Gruba teröristlerce ateş açıldı. Açılan ateşte 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
Arap köylülerin evlerinden çıkarılmasına yönelik olayların son dönemde sıklıkla yaşandığı belirtilirken, terör örgütü PYD/YPG'nin evlerinden çıkardıkları Arapların yerine kendileriyle bağlantılı grupları yerleştirerek bölgedeki demografik yapıyı değiştirmeye çalıştıkları öğrenildi.
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Amerika çirkeflik edip komünist terör örgütünü güçlendirip demografik yapıyı değiştirmesin Korede ve Vietnamda yenildiğini unutmasın Türkiye'nin değerini iyi bilsin.
bu kopeklere aman vermeyin hemen vurun
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