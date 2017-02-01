‘Şortlu kadın ’ Tehdidine 4 yıl istendi

Çirkin olay 20 Eylül 2016'da Bursa'da yaşandı. İddiaya göre, D.K. (24) isimli kimyager kız, Yıldırım İlçesi'ne gitmek için metroya bindi. Yolculuk sırasında 50 yaşlarındaki Mehmet A, müzik dinleyen Enis T'ye, "Neden rahatsız ediyorsun" diyerek küfretti. Bunun üzerine D.K, müzik dinleyen gence destek verdi. Sinirlenen Mehmet A, genç kıza "Şortlu kadınınbaşına gelenleri biliyorsun. Kessesini" diye bağırdı. Soluğu savcılıkta alan genç kız şikayette bulundu. Gözaltına alınan Mehmet A., ifadesinde suçlamaları reddetti. Adliyeye sevk edildi. Mahkeme, tutuksız yargılanmasına karar verdi. Savcılık ise Mehmet A. hakkında, D.K. ile Enes T.'ye 'hakaret' suçundan 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açtı. Mehmet A'nın önümüzdeki günlerde yeniden hakim karşısına çıkacağı öğrenildi.
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