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inin hattı!

Şike hakiminin FETÖ hattı!
Şike ve OdaTV davalarının eski i olan , hakkında 'ye üye olmak suçlamasıyla yakalama kararı çıkarılmıştı. 27 Ocak günü Yalova'da kayınpederinin evinde yakalanan Ekinci, tutuklandı. Yürütülen soruşturmada da Ekinci'nin yurt dışı telefon bağlantılarına ulaşıldı. Ekinci'nin irtibatlı olduğu kuryenin bile teröristbaşının ABD'de yaşayan yardımcılarından Sinan Dursun ile 3 kez görüştüğü ortaya çıktı.

FATİH ULAŞ
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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