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a dubalı dayak

Zeliha ve Berrak adlı 2 kuzen, müstehcen görüntülerle tehdit ettikleri eski sevgililerinden 20’şer bin dolar istedi. Galericiler ise plastik dubalarla kadınları etti. Olay mahkemede bitti

Şantaja dubalı dayak
Eski sevgililer arasında yaşanan tehdit ve darp olayı mahkemeye taşındı. İddialara göre, olaylar zinciri şu şekilde yaşandı. Üniversite öğrencisi Zeliha C.K. ve kuzeni Berrak D.U., geçen yıl Bağcılar Automall Galericiler Sitesi'nde galerisi bulunan Metin T. ve arkadaşı Mustafa Ş. ile tanıştı. Zeliha Mustafa Ş., Berrak ise Metin T. ile aşk yaşamaya başladı. Ancak galericiler, 2 ay sonra sevgililerinden ayrıldı. Terk edilmeyi hazmedemeyen iki kuzen ise eski sevgililerine yaptı. Zeliha C.K., Mustafa Ş.'ye, "Bir ay geldin gittin, yedin içtin, yattın kalktın bu kadar ucuzluk yeter. Bana ettiğin küfürlerin bedelini sen de ödeyeceksin. Benim paramı yarın hazırla. Yok dersen de mavi kırmızıda yani emniyette görüşürüz" diye mesaj yolladı.

'LED EKRANDA İZLETİRİM'
Bir yapım ajansı sahibi olan Berrak U.D. de Metin T.'yi arayıp, "Mustafa'nın galerisine geçiyorum. Elimde gizli kameraya çekilmiş videoların ve fotoğrafların var. 20 bin dolar hazırla, almaya geleceğim. Yoksa babana hepsini gösteririm. Sitenin her yerine LED ekran kurdurup, herkese izletirim" diye tehditler yağdırdı. Bunun üzerine taraflar ertesi gün Metin T.'nin galerisinde buluşup, tartıştı. Küfürlü tartışmanın ardından iki galerici, dışardaki dubalarla iki kadını edip yaraladı. Kadınlar, soluğu karakolda aldı. Berrak D.U. ve Zeliha C.K. hakkında "şantaj" suçundan 3 yıla kadar, Mustafa Ş. hakkında "tehdit, hakaret ve kasten yaralama" suçlarından 14 yıla kadar, Metin T. hakkında da "kasten yaralama ve mala zarar vermekten" 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

OSMAN ASİLTÜRK
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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