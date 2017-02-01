Şantaja dubalı dayak

Eski sevgililer arasında yaşanan tehdit ve darp olayı mahkemeye taşındı. İddialara göre, olaylar zinciri şu şekilde yaşandı. Üniversite öğrencisi Zeliha C.K. ve kuzeni Berrak D.U., geçen yıl BağcılarAutomall Galericiler Sitesi'nde galerisi bulunan Metin T. ve arkadaşı Mustafa Ş. ile tanıştı. Zeliha MustafaŞ., Berrak ise Metin T. ile aşkyaşamaya başladı. Ancak galericiler, 2 ay sonra sevgililerinden ayrıldı. Terk edilmeyi hazmedemeyen iki kuzen ise eski sevgililerine şantaj yaptı. Zeliha C.K., Mustafa Ş.'ye, "Bir ay geldin gittin, yedin içtin, yattın kalktın bu kadar ucuzluk yeter. Bana ettiğin küfürlerin bedelini sen de ödeyeceksin. Benimparamı yarın hazırla. Yok dersende mavi kırmızıda yani emniyettegörüşürüz" diye mesaj yolladı.
'LED EKRANDA İZLETİRİM' Bir yapım ajansı sahibi olanBerrak U.D. de Metin T.'yi arayıp,"Mustafa'nın galerisine geçiyorum.Elimde gizli kameraya çekilmiş videolarınve fotoğrafların var. 20 bin dolar hazırla,almaya geleceğim. Yoksa babana hepsinigösteririm. Sitenin her yerine LEDekran kurdurup, herkese izletirim" diyetehditler yağdırdı. Bunun üzerine taraflarertesi gün Metin T.'nin galerisindebuluşup, tartıştı. Küfürlü tartışmanınardından iki galerici, dışardaki dubalarlaiki kadını darp edip yaraladı. Kadınlar,soluğu karakolda aldı. Berrak D.U. veZeliha C.K. hakkında "şantaj" suçundan3 yıla kadar, Mustafa Ş. hakkında"tehdit, hakaret ve kasten yaralama"suçlarından 14 yıla kadar, Metin T.hakkında da "kastenyaralama ve mala zarar vermekten"7 yıla kadar hapis cezası istemiyle davaaçıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.