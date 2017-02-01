Şahin air!

İnternette paylaşılan bir fotoğraf, dünya medyasında günün olayı haline geldi. Katar Havayolları'na ait olduğu iddia edilen bir uçakta, koltuklara bağlanmış 80 şahinin yolcularla birlikte seyahat ettiği belirtildi. İsmi açıklanmayan bir Suudi prensin sipariş ettiği öne sürülen kuşların her biri için 110 dolardan 620 dolara kadar bilet ücreti ödendiği ifade edildi. Ekonomi sınıfında uçtuğu söylenen şahinlerle ilgili açıklama yapılmazken, osöz konusu fotoğraf sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fotoğrafın altına yapılan yorumlardan biri ise hayli ilginçti: "Uçakta first class koltuğunuza kurulduğunuzda yanınızda bir şahin oturuyor olabilir!"