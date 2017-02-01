Şahin air!

İnternette paylaşılan bir fotoğraf,dünya medyasında gününolayı haline geldi. KatarHavayolları'na ait olduğuiddia edilen bir uçakta,koltuklara bağlanmış 80şahinin yolcularla birlikteseyahat ettiği belirtildi. İsmiaçıklanmayan bir Suudiprensin sipariş ettiği önesürülen kuşların her biriiçin 110 dolardan 620dolara kadar bilet ücretiödendiği ifade edildi.Ekonomi sınıfında uçtuğusöylenen şahinlerle ilgiliaçıklama yapılmazken, osözkonusu fotoğraf sosyalmedyanın gündemine yerleşti.Fotoğrafın altına yapılanyorumlardan biri isehayli ilginçti: "Uçaktafirst class koltuğunuzakurulduğunuzda yanınızda birşahin oturuyor olabilir!"
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