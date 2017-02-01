Teröristin ailesinin Adıyaman merkezdeki evlerinde taziyeleri kabul ettiği öğrenilirken, Alkan için 13 Ekim 2014 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Ailenin başvurusu üzerine 'terör nitelikli kayıp' olarak aranan şahıs hakkında, Suruç'taki patlamanın ardından yakalama kararı çıkartılmıştı.
Mavi listedeki DAEŞ’li terörist öldürüldü
İçişleri Bakanlığının mavi listesinde yer alan DAEŞ’li terörist Muhammet Zana Alkan’ın öldürüldüğü iddia edildi.
Teröristin ailesinin Adıyaman merkezdeki evlerinde taziyeleri kabul ettiği öğrenilirken, Alkan için 13 Ekim 2014 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Ailenin başvurusu üzerine 'terör nitelikli kayıp' olarak aranan şahıs hakkında, Suruç'taki patlamanın ardından yakalama kararı çıkartılmıştı.
Etiketler: mavi liste , İçişleri Bakanlığı , DEAŞ
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