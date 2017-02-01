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deki DAEŞ’li terörist öldürüldü

nın sinde yer alan DAEŞ’li terörist Muhammet Zana Alkan’ın öldürüldüğü iddia edildi.

Mavi listedeki terörist öldürüldü
nın 'aranan teröristler' listesinde yer alan DAEŞ'li terörist Muhammet Zana Alkan'ın Irak'ın Rakka bölgesine düzenlenen hava saldırısında öldürüldüğü öne sürüldü. Başına 1 milyon 500 bin TL ödül konulan Muhammet Zana Alkan'ın öldürüldüğü bilgisinin ailesine ulaştırıldığı belirtiliyor.

Teröristin ailesinin Adıyaman merkezdeki evlerinde taziyeleri kabul ettiği öğrenilirken, Alkan için 13 Ekim 2014 tarihinde ailesi tarafından kayıp başvurusunda bulunulmuştu. Ailenin başvurusu üzerine 'terör nitelikli kayıp' olarak aranan şahıs hakkında, Suruç'taki patlamanın ardından yakalama kararı çıkartılmıştı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 16:23
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