Yol Durumu
  1. ‘Şortlu kadın ’ Tehdidine 4 yıl istendi
  2. Şahin air!

Mahkeme kurşunu

, eski eşi Sevinç T.’yi pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. Tutuklanıp hakim karşısına çıktı. 3 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, karar kesinleşinceye kadar tahliye edildi. Genç kadın ise karara isyan etti...

Mahkeme kurşunu
Adana'da yaşayan Sevinç T., (21) henüz 16 yaşındayken Sait Durak'la (22) evlendi. Çiftin, 'Esma' ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir süre sonra ise araları bozuldu. Genç kadın, eşinden şiddet görmeye başladı. İkili, 2015 yılında boşandı. Ayrılığı kabullenemeyen , eski eşine barışma teklif etti. Ama Sevinç T. bu isteği reddetti. Olumsuz yanıt alan gencin gözü döndü. 31 Ağustos 2016 tarihinde Sevinç T.'yi pompalı silahla bacaklarından vurdu. Tüfekten seken saçmalar da kızlarını yaraladı. Olayın ardından genç kadın, Sait Durak'tan şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı saklandığı evde yakaladı.

'ÖLDÜRMEK İSTESEM YAPARDIM'
Adam yaralamak ve hırsızlık gibi 4 ayrı suçtan da aranan zanlı tutuklandı. Hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahla tehdit', 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmanın ilk celsesinde hakim karşısına çıkan Sait Durak, "Ayrı yaşadığımız dönemde uygunsuz fotoğraflarını gördüm. Olay yerine Sevinç'e değil, kayınvalidemin kafasına sıkmak için gitmiştim. Ama onu bulamadım. Sevinç'in ayaklarına sıkıp kaçtım. Öldürmek isteseydim öldürürdüm" diye savunma yaptı. Dün görülen ikinci duruşmada ifade veren Sevinç T. ise eski eşinin kendisini tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:

'3 METREDEN ATEŞ ETTİ'
"Olay günü evin sokağında arkamdan biri seslendi. Kulağımda kulaklık olduğu için ne dediğini anlamadım. Arkamı döndüğümde Sait, yaklaşık 3 metreden ateş etti. Panikle kendimi yandaki eve attım. Vurulduğumu fark etmedim. Daha sonra bayılmışım. Şikayetçiyim." Sait Durak, ise mahkemeye eski eşinin başka bir erkekle çekilmiş fotoğraflarını sunarak, "O fotoğraftaki kişiyi bana akrabası olarak tanıttı. Bu şahıs beni arayıp tehdit etti. Olay tahrik altına işlenmiştir, tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Sait Durak'ı 'silahla kasten yaralama suçundan' 3 yıl hapis cezasına çarptırırken, hakkındaki karar kesinleşinceye kadar tahliyesine karar verdi.
Etiketler: , ,
  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar