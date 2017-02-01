Mahkeme kurşunu

Sait Durak, eski eşi Sevinç T.’yi pompalı tüfekle bacaklarından vurdu. Tutuklanıp hakim karşısına çıktı. 3 yıl hapis cezasına çarptırılan sanık, karar kesinleşinceye kadar tahliye edildi. Genç kadın ise karara isyan etti...
Adana'da yaşayan Sevinç T., (21) henüz 16 yaşındayken SaitDurak'la (22) evlendi. Çiftin, 'Esma' ismini verdikleri kız çocukları dünyaya geldi. Bir süre sonra ise araları bozuldu. Genç kadın, eşinden şiddetgörmeye başladı. İkili, 2015 yılındaboşandı. Ayrılığı kabullenemeyen Sait Durak, eski eşine barışma teklif etti. Ama Sevinç T. bu isteği reddetti. Olumsuz yanıt alan gencin gözü döndü. 31 Ağustos 2016 tarihinde SevinçT.'yi pompalı silahla bacaklarındanvurdu. Tüfekten seken saçmalar dakızlarını yaraladı. Olayın ardından genç kadın, Sait Durak'tan şikayetçi oldu. Polis ekipleri saldırganı saklandığı evde yakaladı.
'ÖLDÜRMEK İSTESEM YAPARDIM'
Adam yaralamak ve hırsızlık gibi 4 ayrı suçtan da aranan zanlı tutuklandı. Hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs', 'silahla tehdit', 'kasten yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 39 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Duruşmanın ilk celsesinde hakim karşısına çıkan Sait Durak, "Ayrı yaşadığımızdönemde uygunsuz fotoğraflarınıgördüm. Olay yerine Sevinç'e değil, kayınvalidemin kafasına sıkmak için gitmiştim. Ama onu bulamadım. Sevinç'in ayaklarına sıkıp kaçtım. Öldürmek isteseydim öldürürdüm" diye savunma yaptı. Dün görülen ikinci duruşmada ifade veren Sevinç T. ise eski eşinin kendisini tehdit ettiğini belirterek şunları söyledi:
'3 METREDEN ATEŞ ETTİ'
"Olay günü evin sokağında arkamdan biri seslendi. Kulağımda kulaklık olduğu için ne dediğini anlamadım. Arkamı döndüğümde Sait, yaklaşık 3metreden ateş etti. Panikle kendimiyandaki eve attım. Vurulduğumufark etmedim. Daha sonrabayılmışım. Şikayetçiyim." Sait Durak, ise mahkemeye eski eşinin başka bir erkekle çekilmiş fotoğraflarını sunarak, "O fotoğraftaki kişiyi bana akrabası olarak tanıttı. Bu şahıs beni arayıp tehdit etti. Olay tahrik altına işlenmiştir,tahliyemi istiyorum" dedi. Mahkemeheyeti, Sait Durak'ı 'silahla kastenyaralama suçundan' 3 yıl hapiscezasına çarptırırken, hakkındakikarar kesinleşinceye kadartahliyesine karar verdi.
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