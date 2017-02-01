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ta ayılıp bayıldı

Lunaparkta ayılıp bayıldı
Eğlenceli anların yaşandığı ta, bir kişi korkudan ayılıp bayıldı! Yurt dışında çekilen bir görüntü, dünyayı salladı. Kız arkadaşıyla birlikte lunaparka gidip, 'slingshot' isimli oyuncağa binen genç adam, mekanizma kendilerini gökyüzüne doğru fırlatınca korkuya kapıldı. Rengi bembeyaz olan genç, defalarca bayılıp ayıldı. Gökyüzünde dehşeti yaşayan adamın görüntüleri, internette tıklanma rekorları kırdı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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