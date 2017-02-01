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Kül oldu

Kül oldu
Adana'da ormanlık alanda bulunan bir konteynerde, 3 Aralık 2016'da yangın çıktı. Yangını söndüren ekipler, tamamen yanmış 3 cesetle karşılaştı. Cesetler, Adli Tıp'a kaldırdı. DNA incelemesinin ardından ölenlerden ikisinin Derviş Yılmaz (62) ve Cafer Yalaza (63) olduğu anlaşıldı. 2 erkekle birlikte ölen tanınmaz haldeki canlının ise hayvan olduğunu düşünen yetkililer, detaylı incelemeler yaptı. Cesedin bir hayvana değil kadına ait olduğu ortaya çıktı. Son dönemde polise kayıp başvurusu yapılan kadınların yakınlarıyla temas sağlandı. Kayıp yakınlarından DNA örneği alındı. Kadın cesedinin 3 Aralık'tan beri aranan Pınar Balcı'ya (36) ait olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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