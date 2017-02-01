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‘Köpeğimi bulun’

‘Köpeğimi bulun’
Adana'da yaşayan emekli (58), 1.5 aydır kayıp olan 'Raki' isimli Sibirya kurdu cinsi köpeğinin ardından gözyaşı döküyor. 3 oğlundan daha çok sevdiği köpeğini bulana bin lira ödül vereceğini söyleyen Yüksel, "Allah benim yaşımdan alsın ona versin. Ona bir şey olmasın" diyerek gözyaşı döktü. Köpeğinin kaçırıldığını düşünen Bayram Ali Yüksel, "Ne olur bulun onu" diye konuştu.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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