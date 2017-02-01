Kıymetli pizza!

Edirne'de Trakya Üniversitesi'nin Ayşekadın Yerleşkesi'nde pizzacılık yapmak isteyen Mert Dursun, Kıymet K. adlı kadının işyerini aylık 5 bin500 TL bedelle kiralamak üzere anlaşıp ön protokol imzalayarak 30 bin lirakapora verdi. İşyerini açmak için çalışmalara başlayan ve afişleri asan Dursun, Kıymet K. ile kontrat imzalamak istedi. Ancak 30 bin lirayı alan kadın buna yanaşmayıp çeşitli bahaneler ileri sürünce, Mert Dursun,İstanbul'da avukat olanablası Meliha Dursun Taşkın ile Edirne Tapu Müdürlüğü'ne giderek kayıtlara baktı. Kayıtlarda kiraladıkları işyerinin bankatarafından satışa çıkarıldığını öğrenen Dursun, büyük şok yaşadı.
ONLARCA HACİZ VAR
Avukat Meliha Dursun Taşkın, tapukayıtlarına baktıklarındadolandırıldıklarınıanladıklarını belirterek,"Tapuda o işyerininüzerinde onlarcahaciz var. Bununyanında bankadanipotek göstererek400 bin lira krediçekmiş. Banka parayıödeyemediği için takip başlatmış. Bu takipsebebi ile banka satış kararı almış. Yanikendisi aslında banka tarafından satış kararıverilen bir yer olduğu için kira kontratıyapmaktan kaçıyor" dedi.Kardeşinin ödediği 30 bin lirayı gerialmak için Kıymet K. ile buluştuklarınıanlatan avukat Taşkın şunları söyledi:"Kıymet K.'ya neden anlaşma yapmadığınısordum. 'Yapmıyorum bu şartlarda' dedi.O zaman, 'Paramızı verin gidelim' dedim.Bunu söylediğimiz zaman da parayı vermekistemedi. 'Ben gidip bankamla görüşeceğim'diyerek bizden kaçmaya çalıştı. Biz detehlikenin büyük olduğunu anladığımız için'Hayır bize paramızı şimdi ödeyin' dedik.Çünkü ön protokolde 'taraflar caydığındaparanın kayıtsız şartsız ödeneceği' yazıyor."
SERBEST BIRAKILDI
Dolandırılan Mert Dursun, avukat ablası ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Kıymet K. (solda), ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 30 bin lirasını kaptıran genç, Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
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