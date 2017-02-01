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Kıymetli !

dükkanı açmak isteyen genç, işyeri sahibi Kıymet K.’ya 30 bin lira kapora verdi. Ancak mekanın haczedilip satışa çıkarıldığını öğrenince adeta şok geçirdi

Kıymetli pizza!
Edirne'de Trakya Üniversitesi'nin Ayşekadın Yerleşkesi'nde cılık yapmak isteyen , Kıymet K. adlı kadının işyerini aylık 5 bin 500 TL bedelle kiralamak üzere anlaşıp ön protokol imzalayarak 30 bin lira kapora verdi. İşyerini açmak için çalışmalara başlayan ve afişleri asan Dursun, Kıymet K. ile kontrat imzalamak istedi. Ancak 30 bin lirayı alan kadın buna yanaşmayıp çeşitli bahaneler ileri sürünce, Mert Dursun, İstanbul'da avukat olan ablası Meliha Dursun Taşkın ile Tapu Müdürlüğü'ne giderek kayıtlara baktı. Kayıtlarda kiraladıkları işyerinin banka tarafından satışa çıkarıldığını öğrenen Dursun, büyük şok yaşadı.

ONLARCA HACİZ VAR
Avukat , tapu kayıtlarına baktıklarında dolandırıldıklarını anladıklarını belirterek, "Tapuda o işyerinin üzerinde onlarca haciz var. Bunun yanında bankadan ipotek göstererek 400 bin lira kredi çekmiş. Banka parayı ödeyemediği için takip başlatmış. Bu takip sebebi ile banka satış kararı almış. Yani kendisi aslında banka tarafından satış kararı verilen bir yer olduğu için kira kontratı yapmaktan kaçıyor" dedi. Kardeşinin ödediği 30 bin lirayı geri almak için Kıymet K. ile buluştuklarını anlatan avukat Taşkın şunları söyledi: "Kıymet K.'ya neden anlaşma yapmadığını sordum. 'Yapmıyorum bu şartlarda' dedi. O zaman, 'Paramızı verin gidelim' dedim. Bunu söylediğimiz zaman da parayı vermek istemedi. 'Ben gidip bankamla görüşeceğim' diyerek bizden kaçmaya çalıştı. Biz de tehlikenin büyük olduğunu anladığımız için 'Hayır bize paramızı şimdi ödeyin' dedik. Çünkü ön protokolde 'taraflar caydığında paranın kayıtsız şartsız ödeneceği' yazıyor."

SERBEST BIRAKILDI
Dolandırılan Mert Dursun, avukat ablası ile birlikte polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Kıymet K. (solda), ifadesinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 30 bin lirasını kaptıran genç, Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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