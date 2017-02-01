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Kirli ittifaka karşı tek yürek

Kirli ittifaka karşı tek yürek
MGK, 2017 yılındaki ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Külliye'de yaptı. Toplantıda DEAŞ, PKK/PYD, DHKP-C gibi terör örgütlerin bombalı saldırıları sonrası alınan tedbirler masaya yatırıldı. Referandum sürecinde terör örgütlerinin saldırılarını önlemek için alınacak ek güvenlik önlemleri konuşuldu. Adalet Bakanı Bozdağ, Yunanistan'a sığınan FETÖ'cü cuntacıların iadesi, Almanya'ya sığınma talep eden NATO'cu cuntacıların Türkiye'ye verilmesi gibi yürüyen temaslar hakkında bilgi verdi. 8 saat süren zirvenin ardından yapılan açıklamada, "Suriye'deki ateşkesin korunması ve Astana Toplantısı ayrıntılı şekilde ele alınmıştır.Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, KKTC'nin haklarının korunması hususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Ülkemizin karşı karşıya bulunduğu asimetrik saldırılara karşı, yurt içinde ve yurt dışında gereken her türlü tedbirin alınması konusundaki kararlılığımız teyit edilmiştir. Terör örgütlerinin muhatap olarak kabul edilip, bu örgütlere çeşitli usullerle silah yardımında bulunulması, terörün güçlenmesine ve yayılmasına zemin hazırlar" denildi.

GÖZYAŞI AİLESİ KÜLLİYE'YE ÇIKTI
ve eşi Emine Hanım, Külliye'de Suriyeli Gözyaşı, kardeşi Sidre ile babası Mamun Nasır'ı kabul etti. Gözyaşı'nın, İdlib'te uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını ve gözlerini kaybeden babası için "Gözlerimi alıp, babama verin. O görsün ve beni sevsin" ifadeleri büyük yankı uyandırmıştı.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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