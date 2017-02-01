Kirli ittifaka karşı tek yürek

MGK, 2017 yılındaki ilk toplantısını CumhurbaşkanıErdoğan başkanlığında Külliye'de yaptı. Toplantıda DEAŞ, PKK/PYD, DHKP-C gibi terör örgütlerin bombalı saldırıları sonrası alınan tedbirler masaya yatırıldı. Referandum sürecinde terör örgütlerinin saldırılarını önlemek için alınacak ek güvenlik önlemleri konuşuldu. Adalet Bakanı Bozdağ, Yunanistan'a sığınan FETÖ'cü cuntacıların iadesi, Almanya'ya sığınma talep eden NATO'cu cuntacıların Türkiye'ye verilmesi gibi yürüyen temaslar hakkında bilgi verdi. 8 saat süren zirvenin ardından yapılan açıklamada, "Suriye'deki ateşkesinkorunması ve AstanaToplantısı ayrıntılı şekilde ele alınmıştır.Kıbrıs meselesine çözüm bulunması için Cenevre'de yapılan görüşmeler kapsamlı şekilde ele alınmış, KKTC'ninhaklarının korunmasıhususunda atılacak adımlar değerlendirilmiştir. Ülkemizinkarşı karşıya bulunduğuasimetrik saldırılara karşı,yurt içinde ve yurt dışındagereken her türlü tedbirinalınması konusundakikararlılığımız teyit edilmiştir. Terör örgütlerinin muhatapolarak kabul edilip, buörgütlere çeşitli usullerlesilah yardımında bulunulması,terörün güçlenmesine veyayılmasına zeminhazırlar" denildi.
GÖZYAŞI AİLESİKÜLLİYE'YE ÇIKTI Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Hanım, Külliye'de Suriyeli Gözyaşı, kardeşi Sidre ile babası Mamun Nasır'ı kabul etti. Gözyaşı'nın, İdlib'te uçaklarından atılan varil bombası nedeniyle iki bacağını ve gözlerini kaybeden babası için "Gözlerimi alıp, babama verin. O görsün ve beni sevsin" ifadeleri büyük yankı uyandırmıştı.
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