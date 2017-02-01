Kiloları eritti!

İzmir'de yaşayan 34 yaşındaki Deniz Çelik, aşçılık mesleğini seçti. Uzun yıllar birçok ülke mutfağından binbir çeşit yemek pişirdi. Bu yemeklerle hem kendisini, hem de müşterilerini besledi. Ardından kilolarla başı derde girdi. Tartıya çıktığında 91 kilo olduğunu görünce, zayıflamaya karar verdi. 6 ay önce mide tüpü ameliyatına girdi. Sporu da hayatına katan genç kadın, 64 kiloya indi. Hayatı boyunca hep şişman olduğunu ve kilo verdikten sonra hayallerinin de çoğaldığını söyleyen Çelik, "Şu anda çalıştığım restoranda dünya mutfaklarına özgü yemekler yapıyorum. En büyük hayalim tüm dünyayı gezip, ülke mutfaklarını tatmak ve öğrenmek. Kiloluyken bu hayal bir imkansızdı. Şimdi ise gerçekleşmesi mümkün bir plan. Artık giyim mağazalarından ağlayarak çıkmak yok, alaycı gözlerle bakan yok, 'yüzün çok güzel ama 5 kilo versen iyi olacak' diyen yok" şeklinde konuştu.