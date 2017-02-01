Kiloları eritti!

İzmir'de yaşayan 34 yaşındaki DenizÇelik, aşçılık mesleğini seçti. Uzunyıllar birçok ülke mutfağından binbirçeşit yemek pişirdi. Bu yemeklerle hemkendisini, hem de müşterilerini besledi.Ardından kilolarla başı derde girdi. Tartıyaçıktığında 91 kilo olduğunu görünce,zayıflamaya karar verdi. 6 ay önce midetüpü ameliyatına girdi. Sporu da hayatınakatan genç kadın, 64 kiloya indi. Hayatıboyunca hep şişman olduğunu vekilo verdikten sonra hayallerininde çoğaldığını söyleyen Çelik,"Şu anda çalıştığım restorandadünya mutfaklarına özgü yemekleryapıyorum. En büyük hayalim tümdünyayı gezip, ülke mutfaklarınıtatmak ve öğrenmek. Kiloluykenbu hayal bir imkansızdı.Şimdi ise gerçekleşmesimümkün bir plan. Artık giyimmağazalarından ağlayarakçıkmak yok, alaycı gözlerlebakan yok, 'yüzün çok güzelama 5 kilo versen iyi olacak'diyen yok" şeklinde konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.