Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Hulisi Akar'ın geçtiğimiz Pazar günü kuvvet komutanlarıyla birlikte Kardak kayalıklarına sürpriz bir ziyarette bulunmasının Türk ve Yunan sahil güvenlik güçleri arasında devam eden gerginlik bugün farklı bir noktaya taşındı.
ALÇAK UÇUŞ GERÇEKLEŞTİRDİ
Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 savaş gemisi ile 2 hücum botun sürekli nöbet tuttuğu Kardak kayalıklarında Yunan sahil güvenliğine ait bir bot da bekleyişini sürdürürken; saat 14.30 sıralarında Sahil Güvenlik Komutanlığına ait uçak, Kardak kayalıklarının üzerinden alçak uçuş gerçekleştirdi.
YUNAN BOTU TÜRK KARASULARINA GİRDİ
Türk uçağının Kardak kayalıkların üzerinde 6 kez sorti yapmasının ardından Yunan sahil güvenlik botu Türk karasularını ihlal etti. Bölgede bekleyen Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 1 savaş gemisi ve 2 hücum bot tarafından kovalanan Yunan botu kendi sınırlarına çekildi. İki ülke sahil güvenlik güçleri arasında yaşanan it dalaşı yaklaşık 45 dakika sürdü. Bölgede gergin bekleyiş devam ediyor.
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Bunlar karaktersiz maşa devlettir. Tarihte de böyleydi şimdi de böyle. Kukla sahibine ipleriyle bağlıdır. Manda olarak yaşarak sahiplerinin isteklerini yerine getirirler.
Yunanistan neyine güveniyor ekonomisi bitmiş ve zor ayakta duruyor.Birde Türkiye'ye karşı şımarık tavırlar sergiliyor.Uyuz it gibi kaşıntıları başladı galiba! Biraz daha böyle davranmaya devam ederse çok fena kaşıyacağız unutmasınlar.Türkiye'yi zatıf bir ülke olarak görmesinler bizim ölümüz bile onların hakkından gelir.Merak etmesinler.
ÖNCE ikaz sonra imha yeter bun haçlılardan çektiğimiz.
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