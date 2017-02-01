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Kan kardeşler

Kan kardeşler
Kanlı ile ortaklığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Konya'daki soruşturmada ifade veren bir tanık çok çarpıcı bir bilgi verdi: FETÖ, PKK'nın dağ kadrosundan adam isteyip yetiştirdi. Konya'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tanıklık yapan A.K., örgütün gizli taraflarını anlattı. Öğrencilik zamanındaki toplantılardan bahseden gizli tanık, "Özel görüşme olduğu zaman telefonlar, bataryalar ve sim kartlar poşetlerin içinde balkona bırakılırdı. Bu şekilde tedbir ve gizlilik ön planda tutuluyordu" ifadelerini kullandı. Tanık, ayrıca FETÖ dershanesinde öğretmen olan 38 yaşındaki bir örgüt üyesinin KPSS'den en yüksek puanı alarak FETÖ'nün istediği yere getirildiğini söyledi. İfadeye göre Konya'da Rehberlik Merkezi'ne ataması sağlanan bu kişi yeni görevinde ilk iş olarak bıyıklarını kesti ve kimliğini gizledi. Gizli tanık A.K., örgütün PKK ile olan ilişkisini ise şu sözlerle anlattı: "FETÖ evinde kalan bir öğrenciyle buluşmamızda cep telefonunda Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını gördüm. Kendisine terör örgütü PKK ile ilgili bir sempatizanlığının olup olmadığını sorduğumda, 'Var' diye cevap verdi. FETÖ'nün bu konuyu bilip bilmediğini sorduğumda ise "Evet biliyorlar. Dağ kadromuzla görüşüp bizi seçtiler ve buraya getirdiler dedi" diye konuştu.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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