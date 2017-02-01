Kan kardeşler

Kanlı terör örgütüPKK ile FETÖ ortaklığı bir kez daha gün yüzüne çıktı. Konya'daki soruşturmada ifade veren bir tanık çok çarpıcı bir bilgi verdi: FETÖ, PKK'nın dağ kadrosundan adam isteyip yetiştirdi. Konya'da yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında tanıklık yapan A.K., örgütün gizli taraflarını anlattı. Öğrencilik zamanındaki toplantılardan bahseden gizli tanık, "Özelgörüşme olduğu zaman telefonlar,bataryalar ve sim kartlar poşetleriniçinde balkona bırakılırdı. Bu şekildetedbir ve gizlilik ön planda tutuluyordu" ifadelerini kullandı. Tanık, ayrıca FETÖ dershanesinde öğretmen olan 38 yaşındaki bir örgüt üyesinin KPSS'den en yüksek puanı alarak FETÖ'nün istediği yere getirildiğini söyledi. İfadeye göre Konya'da Rehberlik Merkezi'ne ataması sağlanan bu kişi yeni görevinde ilk iş olarak bıyıklarını kesti ve kimliğini gizledi. Gizli tanık A.K., örgütün PKK ile olan ilişkisini ise şu sözlerle anlattı: "FETÖ evinde kalan bir öğrenciylebuluşmamızda cep telefonundaAbdullah Öcalan'ın fotoğrafını gördüm.Kendisine terör örgütü PKK ile ilgilibir sempatizanlığının olup olmadığınısorduğumda, 'Var' diye cevap verdi.FETÖ'nün bu konuyu bilip bilmediğinisorduğumda ise "Evet biliyorlar. Dağkadromuzla görüşüp bizi seçtiler veburaya getirdiler dedi" diye konuştu.
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