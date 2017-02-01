Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında bir süre önce Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Güntepe tutuklandı.BYLOCK KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
Kadir Güntepe'nin, 'ByLock'un en üst seviyedeki kırmızı listesinde olduğu ortaya çıkmıştı. Hamamözü'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü belirlenmişti.
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