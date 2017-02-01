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FETÖ'den tutuklandı

Beytüşşebap eski kaymakamı , FETÖ operasyonu kapsamında tutuklandı.

Kadir Güntepe hakkında karar verildi

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY'nin mülkiye yapılanması soruşturması kapsamında bir süre önce Kayseri'de gözaltına alınan Güntepe, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Güntepe tutuklandı.

BYLOCK KULLANDIĞI ORTAYA ÇIKMIŞTI
'nin, 'ByLock'un en üst seviyedeki kırmızı listesinde olduğu ortaya çıkmıştı. Hamamözü'nde görev yaparken burada 'Amasya Kaymakamlar imamı' olan H.Ö. ile yüz yüze ve telefonda onlarca kez görüştüğü belirlenmişti.
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 21:35
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