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trafiğine nefes aldıracak proje

Büyükşehir Belediyesi, arasında yeni bir yol inşa ederek trafiği rahatlatmayı hedefliyor.

İstanbul trafiğine nefes aldıracak proje

Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Yakası'nın sahil yolu ile E-5 (D100) karayolu ve TEM otoyolunu entegre edecek ulaşım projesini hayata geçirecek. Belediyeden yapılan açıklamaya göre, sahil yolunu, E-5 karayolu ve TEM otoyolunu birbirine entegre edecek proje sayesinde, E-5 Karayolu Kozyatağı-Küçükyalı trafiği önemli ölçüde rahatlayacak.

YENİ BİR GÜZERGAH
Çalışmalar kapsamında öncelikle arasında hızlı ve doğrudan ulaşım sağlayacak yeni bir güzergahta yol yapılacak. Maltepe Çamaşırcı Deresi boyunca yapılacak yeni yol, 2 gidiş-2 geliş toplam 4 şerit olmak üzere 2 bin 800 metre uzunluğunda olacak.

DERE ISLAHI YAPILACAK
Yol çalışmalarına ek Çamaşırcı Deresi'nin ıslahı da gerçekleştirilecek. Proje kapsamında, Bostancı ve Küçükyalı arasında E-5 karayoluna paralel yan yollar da inşa edilecek. Bu kapsamda, kuzey yan yolu 3 bin 950, güney yan yolu 2 bin metre uzunluğunda olacak.

Yan yollar, E-5 karayolu altına yapılacak yeni alt geçit sayesinde birbirlerine bağlanabilecek. Bu sayede E-5 karayolundaki trafik önemli ölçüde rahatlayacak.​
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  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 19:30
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