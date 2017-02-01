İntihar girişiminde bulunduğu 14 Ocak'tan beri hastanede tedavi altında tutulan eski milli futbolcu ve MHP milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı hayatını kaybetti.



ÖLÜM HABERİNİ İL BAŞKANI ÜNLÜ DUYURDU

MHP İl Başkanı Aydın Ünlü acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.



Ünlü, sosyal medya hesabından şunları yazdı:



"MHP Kocaeli Milletvekili ve MYK üyemiz sayın Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyoruz .Cennet mekanı olsun…Bilgilendirme yapılacaktır."

SANCAKLI ACI HABERİ ALIR ALMAZ İSTANBUL'A GELMİŞTİ

İntihar girişiminin yaşandığı saatlerde Saffet Sancak'lı TBMM'deki yeni anayasa taslağı görüşmelerinde bulunuyordu.



SANCAKLI "BU OLAY BANA ÇOK AĞIR GELDİ" DEMİŞTİ

MHP Kocaeli Milletvekili Sancaklı, TBMM'deki görüşmeler sırasında eşinin durumuyla ilgili açıklama yapmıştı. Sancaklı, eşinin durumundan dolayı binlerce telefon aldığını, herkese teşekkür etmek için Meclis'e geldiğini belirterek "Bu olay çok ağır geldi bana. Allah kimseye vermesin. Bir mucize bekliyoruz Allah'tan. Dua ediyoruz hepinizin de dua etmesini bekliyorum. Sevdikleriniz de dua etsin. Olayı yaşadığımda ne gördüm; büyük Türk milleti feraseti de haysiyeti insanlığı şerefi de yerinde duruyor. Kan anonsu yapıldığında 20 binin üstünde insan yarım saat içinde hastaneye koşup kan vermek için hastaneye girdi. Hiçbiri hangi dinden, gruptan hangisine oy veriyorsun diye sorulmadı. 5 dakika içinde kan stokları doldu. Bir mucize yarattı Allah. Olaydan 15 dakika sonra bütün doktorla oradaydı" demişti.

HÜLYA SANCAKLI KİMDİR? NEDEN İNTiHAR ETT?

MHP'li Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı 01 Şubat çarşamba günü itibariyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde intihar girişiminde bulunan ve tabancayla kendini vuran Hülya Sancaklı Beylikdüzü'nde özel bir hastaneye kaldırıldı.

27 Şubat 1966 senesinde dünyaya gelen Sancaklı'nın iki çocuğu bulunmaktadır.

GÖNÜLLÜ ÖĞRETMENLİK YAPIYORMUŞ

2014 yerel seçimlerinde Kocaeli Belediyesi Belediye Başkanlığı'na adaylığını koyan Saffet Sancaklı seçmenlerine yaptığı bir konuşmada eşinden bahsetmiş ve "Eşim Hülya Sancaklı gönüllü öğretmenlik yapmaktadır." demişti.

'ÖZÜR DİLERİM' NOTU

İntihar girişiminin ardından, Sancaklı'nın çocuklarına hitaben yazdığı "Duygu'm, Mert'im beni affedin. Tükendim. Tüm sevdiklerimden özür dilerim" notu bulundu.

Hülya Sancaklı'nın neden intihar ettiği ile ilgili ise henüz bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor...