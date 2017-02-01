Yol Durumu
  1. Almanya iade taleplerine kulak tıkıyor
  2. Rus Federasyon Konseyi, Türk Akımı'nı onayladı

'li hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şanlıurfa Milletvekili hakkında "yakalama" kararı çıkarıldı.

HDPli Öcalan hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesi, "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla yargılanan ve adresinde bulunamayan Şanlıurfa Milletvekili hakkında "yakalama" kararı çıkardı.

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın ikinci duruşmasında, Öcalan'ın avukatları Sevda Çelik Özbingöl, Dilara İnal ve Faruk Bedlek hazır bulundu.

Avukat Özbingöl, müvekkilinin milletvekili olması sebebiyle yasama dokunulmazlığı bulunduğunu belirterek, mahkemeye davetle çağrılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, hakkında zorla getirilme kararına rağmen kendisine ulaşılamayan ve ikinci kez ifade vermeye gelmeyen Öcalan hakkında savunmasının alınmasına yönelik "yakalama" kararı vererek duruşmayı erteledi.

Güvenlik güçlerince etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Mehmet Yılmaz'ın 23 Şubat 2016'da Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesindeki cenazesine katılan Dilek Öcalan hakkında, konvoydaki davranışlarının "terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek nitelikte olduğu" gerekçesiyle "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
Etiketler: ,
  • 01 Şubat 2017, Çarşamba 12:00
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
VATANSEVER-1 VATANSEVER-1

Bu avukatlar milletvekillerinin dokulmazlıklarının kaldırıldığından haberi yok galiba. Milletvekillikleri kaldırıldığı için öyle bir dokunurlarki kendisini kodeste bulur.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 01.02.2017 14:36
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar